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Рубрика: В мире

Трамп назвал своей заслугой рост экономики США

Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на действия своих предшественников, ему удалось спасти экономику страны. Более того, Трамп назвал ее великой.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Рейтинг Трампа опустился до минимума за время его президентства

По словам нынешнего хозяина Белого дома, администрация Барака Обамы принимала неверные решения, создававшие дополнительные трудности. Команде Трампа пришлось исправлять ошибки Обамы, которые не помешали "позитивным изменениям".

"Если бы подобное мышление преобладало во время выборов 2016 года, США переживали бы депрессию прямо сейчас", - отметил Трамп в Twitter. Он также призвал американцев не слушать демократов.

В мире США Дональд Трамп
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