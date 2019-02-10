Туктамышева победила на турнире Dragon Trophy в Любляне

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева победила на международном турнире Dragon Trophy в столице Словении Любляне.

За произвольную программу российская фигуристка получила 122,45 балла, ранее за короткую - 65,66 балла. Таким образом, по итогам двух программ 22-летняя спортсменка набрала 188,11 балла и с большим отрывом от соперниц одержала победу в турнире.

Второго места удостоилась другая россиянка Анастасия Гулякова (164,43 балла), "бронза" у итальянской спортсменки Марии Пиредда (159,10 балла).

Среди мужчин "золото" также у российского фигуриста - Александра Петрова. По сумме короткой и произвольной программ он спортсмен набрал 216,63 балла.