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10.02.2019 22:33
Рубрика: Спорт

Туктамышева победила на турнире Dragon Trophy в Любляне

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева победила на международном турнире Dragon Trophy в столице Словении Любляне.

Фото: Instagram
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За произвольную программу российская фигуристка получила 122,45 балла, ранее за короткую - 65,66 балла. Таким образом, по итогам двух программ 22-летняя спортсменка набрала 188,11 балла и с большим отрывом от соперниц одержала победу в турнире.

Второго места удостоилась другая россиянка Анастасия Гулякова (164,43 балла), "бронза" у итальянской спортсменки Марии Пиредда (159,10 балла).

Среди мужчин "золото" также у российского фигуриста - Александра Петрова. По сумме короткой и произвольной программ он спортсмен набрал 216,63 балла.

Спорт Фигурное катание
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