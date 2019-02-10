Белорусские чиновники предложили очистить молочные продукты от пальмового масла. А что российские?

Беларусь предложила полностью исключить использование заменителей молочного жира в молочных продуктах на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Этот вопрос обсуждался на встрече вице-премьера Алексея Гордеева с его коллегой из Беларуси Михаилом Русым, рассказали "РГ" в пресс-службе Гордеева. Внести изменения предлагается в технические регламенты на молоко и молочные продукты. Сейчас заводы могут по своему усмотрению заменять половину или даже полностью молочный жир в продукции, но обязательно должны указывать ее состав на упаковке.

Российская сторона в целом поддерживает высказанные предложения, отметили в пресс-службе Алексея Гордеева и в Россельхознадзоре. "Инициативу поддерживаем, но любые изменения должны быть четко продуманы", - пояснили "РГ" в ведомстве.

Перемены нужны по нескольким причинам, считает белорусская сторона. Из-за использования дешевых заменителей, например, пальмового масла, падает спрос на натуральное сырое молоко, производители не могут продать свой товар по приемлемой цене. Под удар попадают и те предприятия, которые выпускают качественные молочные продукты, они не выдерживают конкуренции с теми, кто гонит на рынок "пальмовые" йогурты, сыр и творог.

Страдают и потребители, поскольку на полках в магазинах зачастую под видом натуральных оказываются продукты с заменителями, то есть фальсификат. В результате утрачивается доверие к самим молочным продуктам как к полезным, что еще больше снижает спрос.

Беларусь намерена настаивать на своей позиции и всячески ее продвигать. Однако нужен взвешенный подход, считают эксперты. Запрет на использование заменителей молочного жира в молочной продукции повысит спрос на сырое молоко, признает председатель совета Молочного союза России Людмила Маницкая. Но какова в этом случае будет цена готового продукта, вопрошает она. "Сегодня литр молока без заменителей уже стоит как десяток яиц, килограмм творога - как целая курица, а килограмм натурального сыра - больше двух килограммов свинины. Если учесть, что доходы населения слабо растут, многие просто не смогут купить натуральные молочные продукты", - сетует эксперт.

За прошлый год потребление молочных продуктов снизилось почти на 30 процентов именно из-за цен. Если у населения не будет выбора, какую продукцию покупать, более дешевую с заменителем молочного жира или более дорогую без него, спрос упадет еще больше, считает Маницкая.

"Мы будем вынуждены завозить готовую продукцию, производимую на основе пальмового масла", - отмечает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Получается, станем субсидировать другие страны, производящие такие продукты. Возможно, от этого кто-то получит для себя преференции, добавляет он.

Сейчас заводы могут по своему усмотрению полностью заменять молочный жир в продукции, но обязательно должны указывать ее состав на упаковке

Для решения проблемы заменителей сначала стоит обратить внимание на другие звенья рынка помимо переработки, предлагают эксперты. Сейчас цена на сырое молоко в России выше, чем, скажем, в США. А в торговле наценка на готовую кисломолочную продукцию составляет до 50 процентов, на сыр и сливочное масло - 120-140 процентов, отмечает Людмила Маницкая. "Мы предлагали уже много раз ввести дополнительное регулирование цен на социально значимые молочные продукты, ограничить торговую наценку хотя бы 25 процентами. Например, в европейских странах она не превышает 10 процентов", - говорит она.

А проблему фальсификации можно решить путем введения обязательной электронной ветеринарной сертификации на молочную продукцию, подчеркивает эксперт.