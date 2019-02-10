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10.02.2019 20:43
Рубрика: В мире

В Белом доме не исключили нового шатдауна

Текст: Иван Карташов

Администрация США не исключает возможности очередной приостановки работы федерального правительства с 15 февраля. И опять камнем преткновения стал вопрос выделения денег на строительство стены на границе с Мексикой.

"Можно ли сказать, что шатдаун исключен? Нет", - заявил в воскресенье исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни в интервью телеканалу NBC.

Баталии вокруг "Мексиканской стены" длятся уже достаточно давно. Дональд Трамп требует от Конгресса выделить ему более 5 млрд долларов на финансирование стены, которая была одним из главных предвыборных обещаний главы Белого Дома. Однако столь же принципиальную позицию заняли и представители Демократической партии в американском парламенте.

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С декабря прошлого года около четверти федеральных учреждений США сократили работу из-за приостановки финансирования деятельности правительства. Причиной стала невозможность утвердить новый бюджет из-за принципиальных разногласий между исполнительной и законодательной ветвями власти вокруг американо-мексиканской границы.

25 января Белому Дому и Конгрессу удалось договориться о краткосрочном возобновлении финансирования работы правительства, но только до 15 февраля.

Трамп пока не смог добиться выделения денег не строительство стены, но уверяет, что "выбьет" их любой ценой, пусть и через очередной шатдаун. В таком развитии ситуации не заинтересованы ни демократы, ни республиканцы. Ведь от приостановки деятельности федеральной исполнительной власти очки теряют по обе стороны парламентских "баррикад".

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