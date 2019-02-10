В Бразилии число жертв прорыва дамбы выросло до 165 человек

Число погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего 25 января на юго-востоке Бразилии, выросло до 165 человек. Об этом сообщил информационный портал UOL со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 157 жертвах трагедии.

Отмечается, что личности 156 погибших уже установлены. Число пропавших без вести до сих пор составляет по меньшей мере 165 человек.

В поисковых операциях задействованы 11 летательных аппаратов, 35 машин, а также 352 военных.

Напомним, прорыв дамбы компании Vale произошел 25 января в штате Минас-Жерайс. Потоки грязи накрыли дома жителей и административные здания в районе муниципалитета Брумадинью. В минувшую пятницу из близлежащих районов были эвакуированы 700 человек в связи с опасениями новых обрушений. Горнодобывающая компания Vale после случившейся трагедии объявила о намерении отказаться от использования десяти подобных сооружений из соображений безопасности.