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10.02.2019 16:58
Рубрика: В мире

В бундесвере вспыхнул новый скандал с экстремистами

Текст: Юрий Ершов

В бундесвере новый скандал. От службы в его рядах временно отстранен подполковник особого подразделения армейского спецназа Даниэль К. Ему вменяются правоэкстремистские убеждения. Об этом сообщают ряд немецких СМИ.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Конечно, подобным убеждениям в армии не место. Но дело в том, свои воззрения, по словам представителя бундесвера, он активно распространял в социальных сетях. Причем откровенно признавался в близости к неонацистской организации "Граждане рейха". Более того, в своих посланиях к коллегам-военным он практически пытался убедить их, что нынешняя ФРГ - государство нелегитимное. Как сообщает газета Bild, в одном из писем К. обвиняет Берлин в том, что он утратил контроль над мигрантами-беженцами, и поэтому, считает экс-подполковник, необходимо брать ситуацию в свои руки. Иными словами, в руки неонацистов.  Идея весьма прозрачная.

Кстати, по информации еженедельника Der Spiegel, в поле зрения военной контрразведки Даниэль, тогда в звании капитана, попал еще в 2007 году. Уже тогда в его письмах своим коллегам сквозила ненависть ко всему происходящему в стране. А заканчивал он свои послания словами "Да здравствует священная Германия!"

Странно, что контрразведчики так долго терпели выходки К. Причем за минувшие годы его даже повысили в звании. Но теперь, скорее всего, разбирательство по делу экс-подполковника будет доведено до логического конца.

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Примечательно, что правоэкстремистские настроения в немецкой армии, похоже, весьма распространены. Так, по данным военной контрразведки, в прошлом году были изобличены семеро служащих - четверо правых экстремистов и трое исламистов. И почти все после соответствующих дисциплинарных и юридических процессов были уволены из бундесвера. Мягкое наказание, надо признать.

Впрочем, чему удивляться. По статистике военной контрразведки, в прошлом году она приняла к рассмотрению 270 случаев по подозрению в правом экстремизме, 50 дел по исламизму и 20 - по принадлежности к "Гражданам рейха". О каких-либо санкциях или правовых выводах в отношении этих людей не сообщается. Известно только, что на запрос партии "Зеленых" федеральное правительство сообщило, что в прошлом году ни один военнослужащий не был уволен из бундесвера по подозрению в принадлежности к неонацистским "Гражданам рейха". Что же будет с Даниэлем К.?

В мире Европа Германия
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