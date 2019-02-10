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10.02.2019 17:52
Рубрика: В мире

В Иране произошло землетрясение

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

В Иране в результате землетрясения магнитудой 5,2 три человека получили ранения. Об этом говорится в сообщении Организации Красного полумесяца Исламской Республики.

Фото: KHAMENEI.IR / AFP
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По ее данным, толчки зафиксированы в 14.24 по местному времени (13.54 по московскому) в южной провинции Хормозган. Очаг стихии залегал на глубине десяти километров, эпицентр находился недалеко от деревни Лафт в округе острова Кешм.

Землетрясение привело к частичному разрушению 15 жилых построек, повреждение получил небольшой мост. В настоящее время на месте происшествия работают несколько бригад спасателей и медиков.

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