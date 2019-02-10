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10.02.2019 09:03
Рубрика: В мире

В Ирландии могут создать специальные места для селфи

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ирландский политик Джим Дейли предложил создать специальные места для селфи по всей стране. В таких местах, согласно его предложению, можно оборудовать площадки, поставить ограждения, создать настилы, чтобы сделать процесс фотографирования безопасным. Это должно помочь защитить от травм тех, кто в погоне за выгодным ракурсом для съемки забывает посмотреть под ноги.

Фото: iStock
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В частности, предлагается оборудовать площадки на утесе Мохер, у старого маяка в районе города Кинсейл, на скалах Мизен-Хед, на Балтиморском маяке и в других пунктах, славящихся красивыми видами, но в то же время небезопасных для невнимательных туристов.

Помимо главной цели - обеспечения безопасности, оборудование площадок для селфи поможет популяризовать не слишком известные сейчас места, считает Дэйли.

Всеиндийский институт медицинских наук в октябре прошлого года обнародовал статистику смертности в ходе съемок селфи. По данным ученых, в 2011-17 годах по всему миру в ходе фотографирования себя погибли 259 человек, причем иногда речь идет о гибели сразу нескольких. В основном трагедии происходят во время съемки в воде, рядом с транспортом и на высоких точках. На первом месте по силу смертей оказалась Индия - 159 погибших, на втором - Россия, тут насчитали 16 погибших.

В мире Европа Ирландия Селфи: модное, но опасное увлечение
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