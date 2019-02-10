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10.02.2019 14:46
Рубрика: В мире

В Китае напечатали мост на 3D-принтере

Текст: Кристина Акопова

В городском парке Шанхая официально открыли первый в Китае напечатанный мост длиной 26 метров и весом более пяти тонн. Как сообщает британский журнал Dezeen, на подготовку необычной переправы через канал потребовалось всего 35 дней. У моста есть и гарантийный срок: специалисты уверяют, что новый элемент архитектуры прослужит не менее 30 лет.

Фото: Depositphotos.com
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Мост был создан из бетона под контролем студентов Пекинской архитектурной школы университета Цинхуа. Сооружение состоит из 176 бетонных блоков, созданных с использованием двух систем 3D-печати с роботизированной рукой. Авторы проекта особо гордятся тем, что им удалось повторить арочную форму самого древнего китайского моста Аньцзи, возраст которого более 1400 лет.

Примечательно, что создать напечатанный мост оказалось на треть дешевле по сравнению с традиционным строительством. Дизайнеры утверждают, что им удалось сократить расходы, прежде всего, из-за отсутствия трат на арматуры и обрешетки.

Теперь авторы хотят убедиться, что проект не только экономически выгоден, но и долговечен, потому в мост была встроена система мониторинга, которая будет отслеживать деформацию бетона с течением времени.

Переправа через канал в Шанхае - не первый 3D-мост в мире. Ноу-хау ранее появилось в Нидерландах и Испании.

В мире Восточная Азия Китай
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