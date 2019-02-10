МЧС России готовится работать по-новому. Ликвидированы региональные центры, созданы департаменты медицины и связи, а также главное управление пожарной охраны. Новшества серьезные, сродни переформатированию всего ведомства.

Новая схема организации структурных подразделений была представлена на недавней коллегии МЧС. А после нее стало известно, что уходят три генерала, которые возглавляли ликвидированные региональные центры. При этом в опубликованном указе президента ничего не сказано о новых постах для Сергея Диденко, Игоря Одера и Игоря Панина. При этом если с уходом на пенсию возрастного генерала Одера все было ясно, то насчет будущего харизматичных генералов Диденко и Панина пока тишина. Оба - профессионалы, с амбициями, хорошо знающие службу.

Неизвестно также, что будет с департаментом гражданской защиты. В новой схеме организации структурных подразделений МЧС России ему места не нашлось. Эта новость также оказалась неожиданной как для сотрудников департамента, так и для его руководителя генерала Андрея Лутошкина. Поговаривают, что департамент вольется в какую-то другую структуру МЧС. Но пока эта информация не подтверждена.

Главное управление пожарной охраны МЧС России будет сформировано 1 марта

Однако наиболее неожиданным было создание, а точнее воссоздание главного управления пожарной охраны. Оно существовало в советские времена, но в 1991 году было упразднено и вот теперь снова возвращается.

- Оно будет создано с 1 марта, и это знаковое решение. Управление сосредоточит внимание на пожарных гарнизонах и других видах пожарной охраны, - приводит ТАСС слова директора департамента готовности сил МЧС Максима Максименко.