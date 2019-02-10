В Москве составили портрет среднестатистического преступника

Новости

В Венесуэле сняли на видео падение огромного метеорита 15:25
В Нюрнберге не удалось продать картины Гитлера 15:00
В Китае напечатали мост на 3D-принтере 14:46
В Сочи подростки на Mercedes устроили массовое ДТП 14:24
Конфуз в Боснии: английский посол перепутал порноактрису с математиком 14:07
Газпромбанк опроверг сообщения об открытии новых счетов для PDVSA 13:20
Церемонию открытия игр "Дети Азии" посмотрели в 11 странах 13:17
Абэ пообещал не оставлять потомкам проблему мирного договора с Россией 13:10
В Москве из-за бесхозного предмета эвакуировали банк 13:09
Рассекречены эскизы автомобиля "Руссо-Балт" для президента 13:00
На зимних играх "Дети Азии" разыграли первые комплекты медалей 12:57
Украинские силовики обстреляли юг ДНР 12:41
Михаил Бабич: В Беларуси берегут русский язык 12:20
В Крыму прорвало бассейн с дельфинами 12:00
В Минске представили новые военные роботы 11:50
В Кургане из горящей сауны спасли пятерых человек 11:47
При пожаре в Новосибирской области погибла женщина с четырьмя детьми 11:27
Путин в поздравлении дипломатам перечислил важные задачи 11:26
Названы шесть симптомов появления рака у мужчин 11:25
Беларусь продемонстрировала новый ракетный тягач 11:00
В Сахалинской области загорелся торговый центр 10:15
Видео: Снегопад оставил без света 50 тысяч жителей штата Вашингтон 10:10
США помогли российскому минтаю закрепиться на американском рынке 09:52
Видео: "Русские Витязи" показали новую фигуру высшего пилотажа 09:46
Сергей Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника 09:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как избежать гриппа и когда закончится эпидемия
Как избежать гриппа и когда закончится эпидемия
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
10.02.2019 14:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве составили портрет среднестатистического преступника

Текст: Иван Егоров
Чаще всего преступления в Москве совершают безработные приезжие мужчины в возрасте 30-49 лет со средним образованием. Такие данные привел и.о. прокурора Москвы Олег Манаков на расширенной коллегии надзорного ведомства по итогам года.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Согласно данным криминальной статистики, из всех 32 тысяч фигурантов уголовных дел в прошлом году мужчины составили 84 процента. Из них почти 64 процента не имели постоянной работы, а 52 процента совершивших преступления - оказались приезжими. А из 29,5 тысячи привлеченных к уголовной ответственности - 36 процентов ранее уже совершали преступления, то есть оказались рецидивистами.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Бастрыкин поручил проверить данные об избиении ветерана коллекторами

В целом, по словам Манакова, уровень преступности в Москве в прошлом году практически не изменился и остался на уровне 2017 года. По его мнению, на это влияет и число прибывших в столицу иностранных граждан, которое в прошлом году значительно выросло - до 3,5 млн человек. В целом же, по данным прокуратуры, сократилось общее число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, оружия, грабежей и разбоев. В то же время в столице в прошлом году был зафиксирован рост убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилований и краж. Среди позитивных данных - то, что в 2018 году несколько улучшилась раскрываемость преступлений, которая достигла 31 процента. При этом было раскрыто 87 процентов всех убийств, 74 процента разбоев и столько же преступлений связанных с терроризмом.

Нераскрытыми остаются 92,5 тысяч преступных деяний и абсолютное большинство из них  - это кражи и мошенничества. Кроме того, как сообщил и.о главы столичного надзорного ведомства, прокурорам приходится преодолевать и недостатки в реагировании правоохранительных органов на сообщения о преступлениях. Так, в 2018 году прокуроры отменили практически каждое шестое постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

"Только в результате наших отмен возбуждено около 10 тысяч уголовных дел", - подчеркнул Олег Манаков. Он также отметил, что на 5 процентов выросло число поступающих от граждан сообщений о происшествиях, которое в прошлом году достигло почти 1,5 миллиона.

Также активно жители столицы и бизнесмены обращались в прокуратуру по поводу нарушения своих прав - таких обращений в прошлом году было более полумиллиона. Еще 75 тысяч граждан прокуроры приняли на личном приеме "Правозащитная деятельность прокуратуры во многом строилась на основе обращений граждан и организаций. А это значит, что люди нам доверяют, именно в стенах прокуратуры находят столь необходимую помощь", - сообщил и.о. прокурора Москвы.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Италия выдала РФ обвиняемого в хищении участков в Подмосковье на 500 млн

По его словам, итогом системной работы по защите трудовых прав граждан стала ликвидация более одного миллиарда рублей задолженности по зарплате на десятках предприятий города. За нарушение сроков и порядка оплаты труда тысяча виновных должностных и юридических лиц привлечены к административной ответственности, возбуждено 66 уголовных дел. Однако по данным прокуратуры, ситуация с оплатой труда в Москве остаётся напряженной, на начало года работодатели 5 предприятий задолжали работникам  205 миллионов рублей.

Всего за прошлый год столичными прокурорами в суды было направлено почти 6 тысяч исков на сумму в 5 миллиардов рублей. Также прокурорами было выявлено 67 тысяч нарушений закона, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено свыше 24 тысяч виновных лиц. А по материалам прокурорских проверок следственные органы возбудили 516 уголовных дел. Кроме того, сумма административных штрафов в 2018 году за вскрытые столичными прокурорами правонарушения превысила полмиллиарда рублей.

Олег Манаков исполняет обязанности прокурора Москвы с конца декабря 2018 года, после того как указом Владимира Путина был освобожден от должности столичного прокурора Владимир Чуриков.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Газпромбанк опроверг сообщения об открытии новых счетов для PDVSA
РФ представит в Совбезе ООН свой проект по выборам в Венесуэле
Хвастливо и глупо: эксперт оценил заявление об убийце истребителя Су
Украинского епископа не пустили в монастырь на Афоне
Бывшая участница Comedy Woman принесла извинения за шутку о генерале