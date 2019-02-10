В Москве составили портрет среднестатистического преступника

Чаще всего преступления в Москве совершают безработные приезжие мужчины в возрасте 30-49 лет со средним образованием. Такие данные привел и.о. прокурора Москвы Олег Манаков на расширенной коллегии надзорного ведомства по итогам года.

Согласно данным криминальной статистики, из всех 32 тысяч фигурантов уголовных дел в прошлом году мужчины составили 84 процента. Из них почти 64 процента не имели постоянной работы, а 52 процента совершивших преступления - оказались приезжими. А из 29,5 тысячи привлеченных к уголовной ответственности - 36 процентов ранее уже совершали преступления, то есть оказались рецидивистами.

В целом, по словам Манакова, уровень преступности в Москве в прошлом году практически не изменился и остался на уровне 2017 года. По его мнению, на это влияет и число прибывших в столицу иностранных граждан, которое в прошлом году значительно выросло - до 3,5 млн человек. В целом же, по данным прокуратуры, сократилось общее число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, оружия, грабежей и разбоев. В то же время в столице в прошлом году был зафиксирован рост убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилований и краж. Среди позитивных данных - то, что в 2018 году несколько улучшилась раскрываемость преступлений, которая достигла 31 процента. При этом было раскрыто 87 процентов всех убийств, 74 процента разбоев и столько же преступлений связанных с терроризмом.

Нераскрытыми остаются 92,5 тысяч преступных деяний и абсолютное большинство из них - это кражи и мошенничества. Кроме того, как сообщил и.о главы столичного надзорного ведомства, прокурорам приходится преодолевать и недостатки в реагировании правоохранительных органов на сообщения о преступлениях. Так, в 2018 году прокуроры отменили практически каждое шестое постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

"Только в результате наших отмен возбуждено около 10 тысяч уголовных дел", - подчеркнул Олег Манаков. Он также отметил, что на 5 процентов выросло число поступающих от граждан сообщений о происшествиях, которое в прошлом году достигло почти 1,5 миллиона.

Также активно жители столицы и бизнесмены обращались в прокуратуру по поводу нарушения своих прав - таких обращений в прошлом году было более полумиллиона. Еще 75 тысяч граждан прокуроры приняли на личном приеме "Правозащитная деятельность прокуратуры во многом строилась на основе обращений граждан и организаций. А это значит, что люди нам доверяют, именно в стенах прокуратуры находят столь необходимую помощь", - сообщил и.о. прокурора Москвы.

По его словам, итогом системной работы по защите трудовых прав граждан стала ликвидация более одного миллиарда рублей задолженности по зарплате на десятках предприятий города. За нарушение сроков и порядка оплаты труда тысяча виновных должностных и юридических лиц привлечены к административной ответственности, возбуждено 66 уголовных дел. Однако по данным прокуратуры, ситуация с оплатой труда в Москве остаётся напряженной, на начало года работодатели 5 предприятий задолжали работникам 205 миллионов рублей.

Всего за прошлый год столичными прокурорами в суды было направлено почти 6 тысяч исков на сумму в 5 миллиардов рублей. Также прокурорами было выявлено 67 тысяч нарушений закона, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено свыше 24 тысяч виновных лиц. А по материалам прокурорских проверок следственные органы возбудили 516 уголовных дел. Кроме того, сумма административных штрафов в 2018 году за вскрытые столичными прокурорами правонарушения превысила полмиллиарда рублей.

Олег Манаков исполняет обязанности прокурора Москвы с конца декабря 2018 года, после того как указом Владимира Путина был освобожден от должности столичного прокурора Владимир Чуриков.