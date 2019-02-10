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10.02.2019 15:00
Рубрика: В мире

В Нюрнберге не удалось продать картины Гитлера

Текст: Кристина Акопова

Аукцион в Нюрнберге, где на продажу были выставлены пять картин Адольфа Гитлера, с треском провалился. Как сообщает газета The Guardian, потенциальных покупателей якобы отпугнули высокие стартовые цены (они варьировались от 19 до 45 тысяч евро) и сомнения в подлинности произведений искусства.

Разговоры об авторстве начались еще за несколько дней до аукциона, когда несколько картин были изъяты для проверки на предмет оригинальности. Однако вопрос состоит в том, как определить принадлежность произведений кисти Гитлера. В этой связи эксперты отмечают, что фюрер был "посредственным художником, и его работы не отличаются от тысяч других".

Фото: United Kingdom Government/ Wikimedia.org
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Организаторы аукциона остались крайне недовольны результатами мероприятия, но от официальных комментариев предпочли воздержаться, лишь отметив, что картины могут быть проданы позже.

Отдельная дискуссия развернулась касательно места проведения торгов. Общественность неоднозначно отнеслась к идее устроить аукцион в городе, где в 1945 году судили нацистских преступников. Так, власти Нюрнберга назвали прошедшее мероприятие "безвкусицей".

Картины Гитлера периодически выставляют на продажу, но, как правило, произведения крайне редко быстро уходят с молотка.

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