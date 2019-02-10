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10.02.2019 21:31
Рубрика: В мире

А снег идет

В штате Вашингтон из-за погодных аномалий ввели осадное положение
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(7787)
Заголовки на первых полосах газет штата Вашингтон саркастично замечают "Устали от снега? Извините, придется потерпеть, новый снегопад на подходе". Идущий из Канады вдоль тихоокеанского побережья арктический циклон принес в регион за последние дни больше снега, чем обычно в тех местах выпадает за целый год, и вынудил штат фактически ввести чрезвычайное положение. Только в минувшую субботу толщина снежного покрова составила в районе Сиэтла 15-20 сантиметров, что для этих мест очень много.
Коммунальным службам штата Вашингтон справиться со снегом оказалось не под силу. Фото: twitter.com/weathernation Коммунальным службам штата Вашингтон справиться со снегом оказалось не под силу. Фото: twitter.com/weathernation
Коммунальным службам штата Вашингтон справиться со снегом оказалось не под силу. Фото: twitter.com/weathernation

Власти призывают людей не выходить без особой нужды из дома. На дорогах возникли многокилометровые пробки. "Куда бы вы не ехали, это будет очень долго", - предупреждают дорожные службы. Во многих школах были отменены занятия, а некоторые компании разрешили сотрудникам не выходить в буран на работу.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Сильный снегопад и буран повредили линии электропередач, оставив без электричества свыше 50 тысяч человек. Как рассказали "РГ" жители окраинного района в городе Спокан, расположенного в глубине штата в горах, они запаслись продуктами и топливом для генераторов, и теперь, когда дороги занесло так, что в центральную часть города не пробиться, ждут, пока трактора доберутся до них, чтобы расчистить дорогу.

Между тем ветеринары и общества защиты животных напоминают, что в холод кошки обычно забираются греться к двигателю машины, поэтому перед поездкой надо ударить по капоту, чтобы животное убежало. Также не рекомендуется ставить для уличных животных металлические миски с едой, так как к металлическим те могут примерзнуть языками.

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