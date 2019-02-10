В штате Вашингтон из-за погодных аномалий ввели осадное положение

Власти призывают людей не выходить без особой нужды из дома. На дорогах возникли многокилометровые пробки. "Куда бы вы не ехали, это будет очень долго", - предупреждают дорожные службы. Во многих школах были отменены занятия, а некоторые компании разрешили сотрудникам не выходить в буран на работу.
Сильный снегопад и буран повредили линии электропередач, оставив без электричества свыше 50 тысяч человек. Как рассказали "РГ" жители окраинного района в городе Спокан, расположенного в глубине штата в горах, они запаслись продуктами и топливом для генераторов, и теперь, когда дороги занесло так, что в центральную часть города не пробиться, ждут, пока трактора доберутся до них, чтобы расчистить дорогу.
Между тем ветеринары и общества защиты животных напоминают, что в холод кошки обычно забираются греться к двигателю машины, поэтому перед поездкой надо ударить по капоту, чтобы животное убежало. Также не рекомендуется ставить для уличных животных металлические миски с едой, так как к металлическим те могут примерзнуть языками.