В штате Вашингтон из-за погодных аномалий ввели осадное положение

Заголовки на первых полосах газет штата Вашингтон саркастично замечают "Устали от снега? Извините, придется потерпеть, новый снегопад на подходе". Идущий из Канады вдоль тихоокеанского побережья арктический циклон принес в регион за последние дни больше снега, чем обычно в тех местах выпадает за целый год, и вынудил штат фактически ввести чрезвычайное положение. Только в минувшую субботу толщина снежного покрова составила в районе Сиэтла 15-20 сантиметров, что для этих мест очень много.

Власти призывают людей не выходить без особой нужды из дома. На дорогах возникли многокилометровые пробки. "Куда бы вы не ехали, это будет очень долго", - предупреждают дорожные службы. Во многих школах были отменены занятия, а некоторые компании разрешили сотрудникам не выходить в буран на работу.

Сильный снегопад и буран повредили линии электропередач, оставив без электричества свыше 50 тысяч человек. Как рассказали "РГ" жители окраинного района в городе Спокан, расположенного в глубине штата в горах, они запаслись продуктами и топливом для генераторов, и теперь, когда дороги занесло так, что в центральную часть города не пробиться, ждут, пока трактора доберутся до них, чтобы расчистить дорогу.

Между тем ветеринары и общества защиты животных напоминают, что в холод кошки обычно забираются греться к двигателю машины, поэтому перед поездкой надо ударить по капоту, чтобы животное убежало. Также не рекомендуется ставить для уличных животных металлические миски с едой, так как к металлическим те могут примерзнуть языками.