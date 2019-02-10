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10.02.2019 20:52
Рубрика: В мире

Возвращение в Эрзурум

В Турции откроют дом-музей Пушкина
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(7787)
Власти турецкого города Эрзурум откроют музей Пушкина в доме, где останавливался поэт. Об этом рассказал посол России в Турции Алексей Ерхов.

Свое путешествие через Кавказ в сторону Персии Пушкин совершил во время одной из русско-турецких войн в 1829 году. В городе Эрзурум (тогда - Арзрум) Пушкин остановился вместе с военными, о чем впоследствии написал в воспоминаниях "Путешествие в Арзрум". По словам Ерхова, музей создается при содействии работников российского посольства, а его главными экспонатами станут материалы, которые так или иначе связаны с поэтом и его путешествием по турецким землям.

В честь Пушкина выпустили необычный календарь
В мире Ближний Восток Турция Российско-турецкие отношения
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