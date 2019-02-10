В Турции откроют дом-музей Пушкина

Власти турецкого города Эрзурум откроют музей Пушкина в доме, где останавливался поэт. Об этом рассказал посол России в Турции Алексей Ерхов.

Свое путешествие через Кавказ в сторону Персии Пушкин совершил во время одной из русско-турецких войн в 1829 году. В городе Эрзурум (тогда - Арзрум) Пушкин остановился вместе с военными, о чем впоследствии написал в воспоминаниях "Путешествие в Арзрум". По словам Ерхова, музей создается при содействии работников российского посольства, а его главными экспонатами станут материалы, которые так или иначе связаны с поэтом и его путешествием по турецким землям.