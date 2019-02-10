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10.02.2019 15:25
Рубрика: Общество

В Венесуэле сняли на видео падение огромного метеорита

Текст: Руслан Мельников
Жители Венесуэлы стали свидетелями редкого явления. Им удалось наблюдать падение крупного небесного тела, которое, по всей видимости, является метеоритом.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Более того, венесуэльцы смогли снять это редкое зрелище на видео. Причем метеорит зафиксировали разные люди, которые разместили эффектные кадры в Twitter.

Фото: iStock
На Кубу могли упасть сразу два метеорита

Падающее небесное тело четко видно на фоне относительно ясного вечернего неба.

На одном из роликов съемки ведутся из окна жилого дома. Судя взволнованным голосам за кадром, свидетельницами необычного явления стали девушки.

На другом видео метеорит попал в кадр во время съемок праздника с танцами, чудесным образом оживив вечеринку.

Судя по сообщениям очевидцев, метеорит упал вечером в субботу 9 февраля в районе города Валенсия.

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