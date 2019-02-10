В Венесуэле сняли на видео падение огромного метеорита

Жители Венесуэлы стали свидетелями редкого явления. Им удалось наблюдать падение крупного небесного тела, которое, по всей видимости, является метеоритом.

Более того, венесуэльцы смогли снять это редкое зрелище на видео. Причем метеорит зафиксировали разные люди, которые разместили эффектные кадры в Twitter.

Падающее небесное тело четко видно на фоне относительно ясного вечернего неба.

На одном из роликов съемки ведутся из окна жилого дома. Судя взволнованным голосам за кадром, свидетельницами необычного явления стали девушки.

Usuarios en las redes sociales reportan una gran luz en el cielo de Caracas. Me hacen llegar este video pic.twitter.com/GVsnxFb6cP — Miguel Malliotakis (@Malliotakis_) 10 февраля 2019 г.

На другом видео метеорит попал в кадр во время съемок праздника с танцами, чудесным образом оживив вечеринку.

Судя по сообщениям очевидцев, метеорит упал вечером в субботу 9 февраля в районе города Валенсия.