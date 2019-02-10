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Рубрика: В мире

Варшава решила закупить американские ракетные системы

Текст: Константин Волков
A US-made HIMARS. Фото: AP Photo/Bullit Marquez A US-made HIMARS. Фото: AP Photo/Bullit Marquez
A US-made HIMARS. Фото: AP Photo/Bullit Marquez

Как сообщило минобороны Польши на своем сайте, Варшава планирует приобрести у США ракетную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS, которая способна уничтожать цели на расстоянии до 300 километров.

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski
МИД Польши опроверг заявление о размещении ядерных ракет в Европе

Официально о закупке таких РСЗО должно быть объявлено сегодня на торжественной церемонии с участием премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

HIMARS названы "крайне важным элементом модернизации" ВС Польши. Вместе с ракетными системами США поставят пакет материально-технического снабжения и средства уничтожения, а также - курс по обращению с РСЗО.

РСЗО HIMARS (Хаймарс) приняты на вооружение американскими военными в 2005 году. Система, состоящая из шести реактивных снарядов или одной оперативно-тактической баллистической ракеты, устанавливается на грузовиках. Кроме того, эта система может применяться в качестве универсальной пусковой установки для ракет класса "земля-земля" и для запуска некоторых зенитных ракет.

В 2011 году РСЗО HIMARS были поставлены на вооружение армии Сингапура.

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