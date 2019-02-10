Выстрелят в море: ядерный "Посейдон" испытают в 2019 году

Новейший российский атомный беспилотный подводный аппарат "Посейдон" скоро пройдет заводские ходовые испытания. Они намечены на 2019 год.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, для такого тестирования предполагается выбрать благоприятные летние погодные условия. Также отмечается, что проведение заводских ходовых испытаний "Посейдона" в море стали возможны после успешного тестирования его ядерной энергетической установки.

Собеседник агентства рассказал и о том, как планируется провести новые испытания. Глубоководный аппарат "будет выстреливаться в море с берегового стенда". Таким образом "Посейдон" протестируют еще до окончания строительства его штатного носителя - атомной субмарины спецназначения проекта 09851 "Хабаровск".

Напомним, ранее сообщалось, что испытания ядерной энергетической установки "Посейдона" подтвердили удивительные возможности этого беспилотника. Имея практически неограниченную дальность хода, глубоководный аппарат, который на Западе уже назвали "машиной Судного дня" сможет развивать скорость более 200 километров в час.