Предвыборная кампания на Украине приобретает силовую составляющую: в Киеве митингующие неонацисты пошли на столкновение с полицией и штурмовали отделение, чтобы освободить "побратимов".

Конфликт произошел на предвыборном митинге Юлии Тимошенко, в историческом центре украинской столицы, на Контрактовой площади. Встречу кандидата с населением пикетировали боевики запрещенной в России экстремистской организации C14, державшие плакаты "Кто убил Катю Гандзюк?". Они требовали от Тимошенко исключить из партии "Батькивщина" людей, причастных к убийству.

История с убийством херсонской чиновницы, националистки и "активистки" Екатерины Гандзюк, не первый месяц используется штабами кандидатов. Напомним, в июле прошлого года Гандзюк облили кислотой, и в ноябре она скончалась. Следствие выяснило, что исполнителями преступления были боевики карательных батальонов, которым она ранее помогала в качестве "волонтера", а в числе вероятных заказчиков фигурируют представители городской и областной власти, вплоть до губернатора, все назначенцы и соратники по партии Петра Порошенко. Противники действующего президента активно используют эту историю против него, требуя "сдать" своих людей. Однако среди причастных к смерти Гандзюк называется в числе прочих и глава херсонского областного совета, соратник Тимошенко. Поэтому поддерживающие Порошенко неонацисты переадресуют ей вопрос "кто убил Гандзюк".

Полиция задержала боевиков, у которых были изъяты газовые баллоны, ножи и пистолет. Вскоре к Подольскому отделению полиции прибыли еще 40 боевиков C14. Они попытались напасть на полицейских, но встретили жесткий ответ со стороны спецназа. Правда, задержанных неонацистов через несколько часов все же выпустили. Тем не менее против них возбуждено три уголовных дела - за хулиганство, покушение на жизнь и здоровье правоохранителя и за попытку захвата административного здания. Одновременно генпрокуратура возбудила против бойцов спецназа разбирательство по признакам превышения полномочий: националисты пожаловались на избиения. Но больше всего их возмутили комментарии бойцов в момент задержания: "Лежать, бандеровец!" и "Это вам за майдан!".

Поясним, что группировка С14 не скрывает связь с СБУ и президентской администрацией и открыто поддерживает Порошенко. Тогда как МВД подчиняется Арсену Авакову, который негативно настроен в отношении президента, ведет переговоры о поддержке с Тимошенко и поклялся не допустить новый майдан.

Этим обусловлены как жесткие действия спецназа, так и готовность неонацистов идти на эскалацию. Поэтому прокуратура выступила в защиту боевиков и против правоохранителей: ее возглавляет Юрий Луценко, близкий друг президента. Таким образом, избирательная кампания внесла раскол в киевский "силовой блок", и противостояние уличных боевиков и "активистов" с полицией будет только усиливаться