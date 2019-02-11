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11.02.2019 08:51
Рубрика: В мире

Бельгийские "желтые жилеты" атаковали дом экс-премьера

Текст: Екатерина Забродина

"Желтые жилеты", чей протест против правительства перекинулся из Франции на соседнюю Бельгию, напали на частный дом в Монсе (что в полусотне километров от Брюсселя), который принадлежит бывшему премьер-министру королевства, 67-летнему Элио Ди Рупо.

Фото: Zakaria ABDELKAFI / AFP
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Газета Le Monde пишет, что "сперва демонстрация проходила спокойно, но затем некоторые манифестанты принялись бросать петарды". Они добрались до улицы 11 ноября, на которой живет господин Ди Рупо, начали ломиться к нему в дверь, а затем закидали файерами его почтовый ящик. В связи с беспорядками полиция задержала около 30 человек.

Социалиста Элио Ди Рупо хорошо знают в Монсе, где он работал мэром в течение 11 лет еще до своего премьерства. Бывший глава бельгийского правительства - один из самых экстравагантных политиков королевства. Он называет себя масоном, неизменно предстает перед публикой в галстуке-бабочке или красном шарфе. А из-за своей открытой нетрадиционной ориентации Ди Рупо получал угрозы от анонимных фундаменталистов.

В мире Европа Франция В мире Европа Бельгия Акции "желтых жилетов" в Париже
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