Бельгийские "желтые жилеты" атаковали дом экс-премьера

"Желтые жилеты", чей протест против правительства перекинулся из Франции на соседнюю Бельгию, напали на частный дом в Монсе (что в полусотне километров от Брюсселя), который принадлежит бывшему премьер-министру королевства, 67-летнему Элио Ди Рупо.

Газета Le Monde пишет, что "сперва демонстрация проходила спокойно, но затем некоторые манифестанты принялись бросать петарды". Они добрались до улицы 11 ноября, на которой живет господин Ди Рупо, начали ломиться к нему в дверь, а затем закидали файерами его почтовый ящик. В связи с беспорядками полиция задержала около 30 человек.

Социалиста Элио Ди Рупо хорошо знают в Монсе, где он работал мэром в течение 11 лет еще до своего премьерства. Бывший глава бельгийского правительства - один из самых экстравагантных политиков королевства. Он называет себя масоном, неизменно предстает перед публикой в галстуке-бабочке или красном шарфе. А из-за своей открытой нетрадиционной ориентации Ди Рупо получал угрозы от анонимных фундаменталистов.