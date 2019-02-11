Что не пропустить по ТВ на неделе с 11 по 17 февраля

Гадалка была права

Премьера сериала "Гадалка" - на Первом канале 11-14 февраля в 21.30

Прожженный столичный опер - майор Алексей Потапов и девушка из маленького провинциального городка Люся Некрасова - на первый взгляд, странный тандем, занимающийся расследованием сложных преступлений. Люся - необычная девушка: она "видит" людей, места, детали преступлений... Описав со стопроцентной точностью место убийства собственной сестры, Некрасова становится незаменимым сотрудником полиции, с чем категорически не согласен ее начальник - Потапов, привыкший верить только неопровержимым фактам, а не каким-то там видениям и предчувствиям. Но вскоре он вынужден признать: ненормальная "гадалка" все чаще оказывается права...

Фильм "Гадалка" снял режиссер Илья Казанков ("Петля Нестерова", "Доктор Рихтер"), одну из главных ролей - майора московского уголовного розыска Потапова - сыграл Михаил Пореченков ("Троцкий", "Мурка", "После школы", "Доктор Тырса", "Куприн", "Ликвидация", "Убойная сила"). Это уже их шестая совместная работа. Роль девушки Люси, обладающей даром предвидения, исполнила Екатерина Олькина ("Семейный альбом", "Три мушкетера", "Однажды в Ростове").

Тайный мститель

Премьера детектива "Месть на десерт" - на канале "ТВ Центр" Мария и Андрей Быстровы - следователи.

Узнав, что муж ей изменил, Мария назло супругу начинает встречаться с бывшим поклонником. Вскоре она понимает, что беременна. Брак Быстровых рушится, однако новое расследование им приходится вести вместе. Отравлен бизнесмен. Яд был в пирожном, которое жена Елена привезла ему с работы. Женщина уверяет, что десерт ей оставил в подарок кто-то из пациентов. Подозреваемый быстро находится. Но когда дело кажется раскрытым, в жизни Елены происходит новая драма. Становится ясно, что у нее есть тайный враг, который придумал изощренный план мести. Правда, Елена не может вспомнить, кому перешла дорогу…

Режиссер - Александр Хван. В ролях: Полина Кузьминская, Алексей Демидов, Виктория Маслова, Тимур Орагвелидзе, Виктория Белякова, Сергей Шаталов и другие.

Страна "А"

Премьера документально-игрового фильма "Афганистан" - на Первом канале 12-13 февраля в 00.00.

Холодным днем 12 декабря 1979 года узкий круг членов Политбюро ЦК КПСС обсуждал вопрос о ситуации в стране "А". Именно так в целях конспирации в партийных документах того времени именовался Афганистан. После длительных колебаний четыре человека (Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Андрей Громыко, Дмитрий Устинов) приняли судьбоносное решение о вводе советских войск в Афганистан. Так началась афганская кампания - первая и единственная военная операция, которую вел Советский Союз за пределами стран Варшавского договора, ставшая самой длинной и самой "забытой" войной в советской истории...

В первой серии проекта рассказывается как 30 июня 1978 года в Кабуле было подписано соглашение о сотрудничестве КГБ Советского Союза с органами безопасности Афганистана. Советская сторона начала оказывать советническую помощь по линии внешней разведки, контрразведки, охраны высших должностных лиц и государственной границы. Убийство просоветского руководителя лидером афганской элиты Хафизулом Амином, стало поводом задуматься о вводе войск в Афганистан. Хотя советское руководство все еще сомневалось в целесообразности этого шага...

Текст читает: Александр Хошабаев. В ролях: Василий Христофоров, Виктор Ермаков, Борис Соколов, Григорий Кривошеев, Франц Клинцевич, Ренат Шафиков и другие.

Прекрасное далеко

Премьера нового - шестого - сезона программы "Голос. Дети" - на Первом канале - 15 февраля в 21:30.

Кресла наставников займут Валерий Меладзе, Пелагея и Светлана Лобода. К участию допущены юные вокалисты в возрасте до 14 лет со всей страны и из-за рубежа, которым посчастливилось успешно преодолеть стадию кастингов. В слепых прослушиваниях - около 120 исполнителей, и каждый из наставников наберет команду из 15-ти. На стадии "Поединков" команды будут разбиты на тройки и из каждой в следующую стадию пройдет лишь один сильнейший конкурсант. На этапе "Песня навылет" наставники выберут финалистов (по два от команды). Затем зрители получат возможность своими голосами "спасти" еще по одному исполнителю из каждой команды (из числа отсеявшихся в "Песне навылет"). В финале, который будет транслироваться в прямом эфире, девять финалистов поднимутся на сцену "Голоса", а зрители выберут среди них победителя.

Ведущий - Дмитрий Нагиев, а его соведущей в новом сезоне станет актриса Аглая Шиловская.

"Грэмми" - на Первом

Первый канал представляет телевизионную версию 61-й ежегодной церемонии вручения музыкальных наград "Грэмми" (Grammy Awards), которая пройдет в Лос-Анджелесе (эфир - 15 февраля в 00:15). Ведущая - Алиша Киз. Награды будут вручены в 84 категориях (в том числе - "Запись года", "Альбом года", "Песня года" и так далее). Рекордсмены по числу номинаций: Кендрик Ламар (8) и Дрейк (7).

В эфире Первого канала Грэмми будут комментировать Яна Чурикова и Алексей Мануйлов.

Знаки судьбы

Новый документальный фильм "Роковые знаки звезд" на "ТВ Центре" 12 февраля, в 23:05.

Марина Голуб играла Вангу в одном из документальных фильмов, и одна ясновидящая сказала, что ей не стоило браться за эту роль. Также ее просили опасаться красных автомобилей, но она назло судьбе ездила на машине именно такого цвета. Попала в ДТП - обошлось. Но погибла, когда в такси, в котором она ехала после спектакля, врезалась именно красная машина...

Михаила Круга убеждали не праздновать 40-летие, но он сказал, что в приметы не верит. Игорь Тальков как-то притащил домой кладбищенский крест... И все это оказалось страшными знаками, говорящими о скорой смерти. Андрей Миронов, Мэрилин Монро, принцесса Диана и многие другие знаменитости, кажется, знали судьбу наперед. По знакам, ощущениям, предсказаниям. На примере трагически оборвавшихся судеб ярчайших представителей творческого мира и даже королевских семей авторы фильма попытаются разобраться в феномене знаков судьбы. Можно ли их отличить от роковых случайностей? Всегда ли сбывается предначертанное? И вообще, что они собой представляют - эти "черные метки"?

Фоменко шутит

Юмористическое шоу "Фоменко. Фейк" - небольшие видеоролики, наполненные пародией и сатирой - выходят на канале НТВ. Каждый выпуск состоит из нескольких рубрик, представленных в виде интервью, а каждый ролик построен по принципу импровизации - участники шоу придумывают ответы на ходу, опираясь лишь на свои мысли и идеи. А участвовать в юмористических беседах будет заслуженная артистка России Юлия Авшарова, российский актер и радиоведущий Алексей Неклюдов и заслуженный артист России Николай Фоменко.

Изменить жизнь за четыре недели

Новый проект Пятого канала - развлекательно-познавательная программа "Загадки подсознания" (10 февраля, в 13:05).

Ученые доказали, что существует прямая причинно-следственная связь между тем, о чем человек думает, чего ожидает, и событиями, с которыми человек ежедневно сталкивается в реальности. Но этим тайным знанием обладают немногие. В новом цикле расскажут, как работает сила подсознания, объяснят, как освободиться от плена эмоций и увидеть, как мечты воплощаются в жизнь. В основе этой теории лежат принципы квантовой механики, поэтому в программе пообщаются с учеными-физиками, нейробиологами, экспертами в области философии, богословия, медицины, фен-шуй, финансов и личностного развития. Герои фильмов - звезды и самые обычные люди. Но всех их объединяет одно - они открыли для себя это знание.

В первой серии программы - Боб Дойл - автор самого известного фильма про подсознание. Этот человек разгадал тайну Вселенной. Он расскажет, как работает закон притяжения. И в чем секрет богатых и знаменитых. Также в нем - эксклюзивное интервью "воспитателя миллионеров" Роберта Кийосаки. Практические советы от голливудских звезд. И главное - научный эксперимент: как при помощи одной только мысли можно управлять предметами.

Мысли - деньги

Кто лучше разбирается в живописи - Никас Сафронов или Анатолий Вассерман? А кто больший знаток животного мира - Иван Затевахин или Ровшан Аскеров? Телеканал "МИР" запускает новый формат интеллектуального шоу, в котором знатоки будут соревноваться с профессионалами на "их поле". Самые известные люди страны попробуют доказать, что они - настоящие асы, а знатоки, что их эрудиция - безгранична.

Первый выпуск нового интеллектуального шоу "Всемирные игры разума" (8 февраля в 16:15). будет посвящен теме "Радио". В кадре встретятся актриса, радиоведущая, отдавшая своему любимому делу 28 лет, Алла Довлатова и эрудит, признанный интеллектуал Анатолий Вассерман. Игроков ждут три раунда и финальная суперигра - для того из участников, чьи знания окажутся наиболее обширными и глубокими одновременно. Однако, чтобы несколько облегчить участь суперэрудита, вопросы могут выходить за сугубо профессиональные рамки. То есть в теме "Шахматы" вполне уместен вопрос: "У кого собирался отобрать шахматную корону герой песни Владимира Высоцкого?"

Сражаться игроки будут не только ради победы, но и ради денежного приза. Принцип "время - деньги" в действии: чем быстрее участники будут давать правильные ответы, тем больше заработают и наоборот - чем дольше будут думать, тем больше потеряют. В суперигре выигрыш финалиста в буквальном смысле может растаять на глазах - банкноты с невероятной скоростью поглощает специальный прозрачный автомат. Чем быстрее игрок даст верный ответ, тем больше банкнот сохранит.

Второе рождение Александра Петрова

14 февраля в 21:00 Александр Петров встретит зрителей СТС в фантастическом боевике Федора Бондарчука "Притяжение", а после, в 23:45, поздравит с Днем всех влюбленных телепремьерой спектакля, раскрывающего сложную тему любовных отношений. Впервые на телеэкраны выйдет масштабное драматическое шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, автором, режиссером, сценаристом, продюсером и актером которого актер является. Рассказать невероятную историю любви поможет возлюбленная Александра как в жизни, так и на экране - актриса Ирина Старшенбаум.

#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ - это экспериментальная постановка, в которой главный герой общается с любимой девушкой (Ирина Старшенбаум) с помощью собственных стихов. А еще - это моноспектакль с новаторскими декорациями, вынесенными прямо в зрительный зал, и одновременно концерт с атмосферной музыкой группы Ocean Jet.

Вкусно жить не запретишь

На телеканале "ЧЕ!" стартует новое кулинарное реалити-шоу "Супершеф". Это первая в мире адаптация шоу Гордона Рамзи "24 часа в ад и обратно" (с 15 февраля, 18:30), формат которого был выкуплен телеканалом "ЧЕ!" у британской компании All3Media.

Ведущий в России - известный ресторатор Арам Мнацаканов - владелец собственной сети ресторанов и фанат самых качественных на свете продуктов. Его задача - за 24 часа превратить убыточное заведение в процветающее, чего бы это ему ни стоило. На войне с банкротством хороши все средства: смена меню, дизайна ресторана и даже назначение нового руководства. Супершефу позволено все. Чем хуже ситуация, тем жестче подход и суровей меры. Но Араму Мнацаканову все по плечу. Ведь однажды он накормил самого президента страны. Теперь перед Арамом стоит новый вызов - не просто спасти рестораны-банкроты, но изменить подход рестораторов и сотрудников заведений к своему делу, изменить мышление и культуру ведения ресторанного бизнеса.

Пирог - всему голова

10 февраля на видеосервисе START состоялась премьера комедийного сериала "ИП Пирогова". Всего подписчики смогут увидеть 20 эпизодов многосерийного фильма до эфира на телеканале "Супер": он - 18 февраля.

Главная героиня - домохозяйка Вера в исполнении Елены Подкаминской - живет размеренной жизнью, пока измена мужа не разрушает созданную годами семейную идиллию. Выставив неверного супруга из дома, Вера лишается не только доверия к мужчинам, но и средств к существованию. Тут самое время впасть в депрессию, но врожденная предприимчивость и талант к кондитерскому искусству внезапно открывают для Веры мир индивидуального предпринимательства. Оказалось, сладкий бизнес способен приносить хороший доход. Теперь вчерашней домохозяйке предстоит освоиться в роли бизнес-вумен, развить свой сТОРТап и заодно наладить личную жизнь.