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11.02.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Для рубля станет серьезным испытанием середина этой недели

Текст: Георгий Панин
Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий), специально для "Российской газеты":

- В начале февраля появились значимые факторы, которые будут оказывать некоторое давление на рубль.

Фото: iStock
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Но 11 февраля не ожидается важных событий, воздействующих на российскую валюту. Рынок спокойно воспринял оставление без изменения ключевой ставки ЦБ России на уровне 7,75 процента в пятницу 8 февраля. Некоторая умеренная жесткость риторики Центробанка, которая привела к усилению российской валюты сразу после заседания ЦБ, во многом уже отыграна рынком. Нефтяные котировки держатся в узком коридоре 60,7 - 63 доллара за баррель марки Brent, который имеет основания сохраниться в течение дня 11 февраля. Рубль находится в хрупком равновесном состоянии, и в понедельник возможно движение в небольшом диапазоне 65,4 - 66,2 рубля за доллар.

Евро ощущает давление со стороны доллара на мировом валютном рынке, поэтому ослабление евро и к рублю оказалось в последние дни более заметным, дойдя ниже 74,5 рубля за евро. В первый день новой недели вероятный размах колебаний может составить 74,2 - 75,1 рубля за евро.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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В целом же на предстоящей неделе рубль достаточно уязвим, главным образом, из-за внешних факторов. Напряженность по отношению к развивающимся рынкам и рисковым активам сохраняется. Опасность исходит, в частности, от нагнетания "торговых войн", прежде всего между США и Китаем.

Дональд Трамп заявил на прошедшей неделе, что его встреча с главой Китая может не состояться в феврале. В таком случае, велика вероятность вступления в силу в марте повышенных тарифов на ввоз товаров из Поднебесной в Штаты. Это ограничит не только развитие Китая, но и общий мировой спрос на сырье и товары, что негативно для сырьевых валют.

Важными будут в связи с этим и данные об экспорте и импорте Китая в январе, выходящие 14 февраля. Эксперты с тревогой прогнозируют продолжение снижения ввоза и вывоза и сальдо торгового баланса страны. В случае реализации такого прогноза рубль испытает дополнительное давление.

Фото: iStock
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Очень значимыми способны оказаться влияющие на нефтяные котировки отчет и прогнозы ОПЕК 12 февраля и Международного энергетического агентства (МЭА) 13 февраля.

Нефть Brent в коррекционном подъеме цен в январе-феврале от уровня 50 долларов за баррель на данных о сокращении добычи странами ОПЕК+ не смогла преодолеть важного рубежа 64 доллара.

Это показывает ограниченность ее роста и готовность при неблагоприятных поводах вновь уйти к 60 долларам и ниже. Еще и поэтому середина недели может стать испытанием для рубля.

Таким образом, наиболее вероятным диапазоном в случае сохранения умеренного негатива на начавшейся неделе выступает 65,2 - 66,7 рубля за доллар со стремлением к верхней его части. Для пары евро/рубль актуальный коридор - 74,2 - 75,6 рубля.

Экономика Финансы Фондовый рынок Госфонды и контрольные органы Центральный банк Курс рубля Цена на нефть
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