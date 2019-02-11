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Рубрика: В мире

Глава МИД Боснии: Я буду рад успеху россиян на ЕЮОФ-2019

Текст: Александр Борисов (Сараево)
В воскресенье, десятого февраля, на стадионе "Асим Ферхатович-Хасе" в Сараево, где в 1984 году проходила церемония открытия XIV зимних Олимпийских игр, состоялось торжественное открытие XIV Европейского юношеского олимпийского зимнего фестиваля (ЕЮОФ-2019). Своими впечатлениями с корреспондентом "Российской газеты" поделился министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Игор Црнадак, не скрывавший своих симпатий к российской команде.
Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Игор Црнадак. Фото: Александр Щербак/ТАСС Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Игор Црнадак. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Игор Црнадак. Фото: Александр Щербак/ТАСС

"Это крупнейшее спортивное событие после войны в Боснии и Герцеговине, - подчеркнул глава боснийского внешнеполитического ведомства. - В этой связи особое значение приобретает то, что олимпийский зимний фестиваль будет проходить в городах Сараево и Восточное Сараево, а органы власти на всех уровнях - в Республике Сербской и Федерации БиГ координируют взаимодействие в целях его успешного проведения. Ожидаю, что ЕЮОФ-2019 - станет отличным посланием миру, что мы хорошие хозяева и способны совместно реализовывать масштабные проекты".

Фото: Служба информации Олимпийского комитета России
Сараево и Восточное Сараево заговорили по-русски

На вопрос о том, за кого собирается болеть министр, он ответил: "Я надеюсь, что победят лучшие, а наши гости запомнят свое пребывание в Сараево и Восточном Сараево только в положительном плане. Российская же команда - это дружеская для нас команда, и я буду радоваться хорошим результатам спортсменов из РФ".

Напомним, что XIV Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль проходит в Сараево и Восточном Сараево с 9 по 16 февраля 2019 года. Здесь выступят 1500 молодых спортсменов в возрасте 14-18 лет из 50 стран. Они разыграют 32 комплекта медалей в восьми видах спорта - горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании, хоккее, шорт-треке, сноуборде и керлинге.

Города, принимающие фестиваль, располагаются в межгорной котловине на берегах реки Миляцки, на территории Боснии и Герцеговины. С южной стороны к Сараево, где в 1984 году проходили зимние Олимпийские игры, непосредственно примыкает его бывшая часть - ныне город Восточное Сараево, расположенный на территории Республики Сербской.

Россия и Босния стали на один шаг ближе

Девизом ЕЮОФ-2019 в Сараево стала фраза "Два города - одна мечта". Проведение столь крупного спортивного мероприятия станет для всех жителей Боснии и Герцеговины отличной возможностью для примирения и согласия. "Для нас олимпийский фестиваль - это нечто большее, чем просто соревнование, - сообщил директор Оргкомитета "Сараево-2019" Сенахид Годиньяк. - Мы строим наше будущее, ведь отношения людей в Сараево и Восточном Сараево в 90-е годы прошлого века были полностью разрушены. Успешное проведение фестиваля позволит не только претендовать на другие проекты в области спорта, но и сблизит наши народы".

Символично, что именно XIV зимние Олимпийские игры проходили в Сараево (Югославия) с 8 по 19 февраля 1984 года. В них принимали участие 1272 спортсмена (274 женщины и 998 мужчин) из 49 стран. Это был рекорд для зимних игр, символом которых являлся волчонок Вучко. Представители СССР (99 участников, из которых 25 женщин) тогда завоевали тогда шесть золотых, десять серебряных и девять бронзовых медалей, заняв второе командное место на Олимпиаде.

В мире Европа Босния и Герцеговина
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