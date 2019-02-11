Япония заявила о вторжении Китая в ее территориальные воды

В канцелярии премьер-министра Японии создан штаб кризисного реагирования в связи с тем, что китайский сторожевой корабль вторгся в японские территориальные воды. Сообщается, что инцидент произошел в понедельник в районе спорных островов в Восточно-Китайском море.

По данным телеканала NHK, четыре корабля КНР приблизились к территориальным водам Японии, а один из них проник в японскую зону в районе островов Сенкаку, которые в Китае считают своими.

Сообщается, что японский штаб кризисного реагирования займется сбором и анализом информации о данном инциденте, и будет следить за развитием ситуации, пишет ТАСС.

На прошлой неделе, напомним, Токио заявил протест Пекину в связи с тем, что китайская плавучая буровая платформа начала новые изыскательские работы в спорном районе Восточно-Китайского моря.

Пекин не признает прочерченную Японией линию разграничения и убежден, что она должна проходить намного восточнее. Этот спор обостряет и проблема расположенных поблизости необитаемых островов Сенкаку, которые находятся под контролем Токио. Пекин считает их своими и регулярно демонстрирует это, направляя к островам свои сторожевые корабли.