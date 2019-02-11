Малый и средний бизнес будет создавать треть российского ВВП

Доля малого и среднего бизнеса в российском ВВП должна вырасти до 32,5% к 2024 году. Это следует из информационных материалов по национальным проектам, опубликованных на сайте правительства.

В 2019 году доля малого и среднего бизнеса в российской экономике должна составить 22,9%. В 2021 году показатель поднимется до 25%, в 2024 году - до 32,5%, указывается в материалах по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Также нацпроект предусматривает, что в 2024 году число занятых в малом и среднем бизнесе (включая индивидуальных предпринимателей) составит 25 млн человек, поднявшись со значения 19,2 млн человек. Планируется, что число самозанятых, которые присоединятся к специальному налоговому режиму, вырастет с 200 тысяч человек в 2019 году до 2,4 млн в 2024 году.