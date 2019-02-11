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11.02.2019 10:53
Рубрика: Власть

Медведев дал поручения по завершению строительства проблемных объектов

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ совместно с Минфином и АО "ДОМ.РФ" до 1 мая подготовить план мероприятий по завершению строительства проблемных объектов.
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

План должен предусматривать наделение оператора единой информационной системы жилищного строительства функциями по ведению реестра проблемных объектов и реестра граждан - участников долевого строительства, права которых нарушены.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В этот же срок Минстрой, другие министерства, регионы должны представить предложения для повышения спроса на строящееся жилье, неприменения механизма проектного финансирования к достраивающимся объектам и внедрения более гибких механизмов финансирования жилищного строительства, поддержки индивидуального и малоэтажного строительства.

До 1 июня Минстрою, Минфину, Минпросвещения и Минтруду дано время, чтобы проанализировать ситуацию с обеспечением жильем льготных категорий граждан, подготовить изменения в законодательство для совершенствования инструментов поддержки и определить необходимый дополнительный объем бюджетного финансирования, чтобы к 2024 году значительно сократить очередь.

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