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11.02.2019 07:08
Рубрика: В мире

Пьяные украинские зенитчики по ошибке обстреляли собственный склад

Текст: Марина Алешина

В самопровозглашенной Донецкой народной республике объяснили пожар на принадлежащем украинским силовикам складе с боевой техникой, который вспыхнул накануне в Краматорске. Как утверждают в ДНР, его вызвало попадание ракеты, которую военные, находясь в нетрезвом состоянии, запустили по ошибке.

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Об этом рассказал глава пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов в комментарии местному телевидению. По данным Безсонова, участниками ЧП стали трое "перебравших с алкоголем" украинских солдат, которые "решили поиграть" с зенитно-ракетным комплексом "Игла" (переносная система изначально еще советского производства, предназначенная для поражения воздушных целей на низкой высоте).

Эти маневры завершились предсказуемо. В итоге сгорели два пулемета, хранившиеся на складе, и боеприпасы. Лишь по случайному стечению обстоятельств обошлось без человеческих жертв.

В народной милиции дали понять, что подобное нарушение режима в рядах ВСУ - не редкость. В Донецке также сообщают, что за прошедшие сутки со стороны украинской армии было зафиксировано не менее 19 нарушений режима прекращения огня.

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