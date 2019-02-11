Эпидемический порог по гриппу превышен в 43 регионах России, сообщили в Роспотребнадзоре. Главный санитарный врач России Анна Попова назвала пять регионов, где зафиксировано максимальное превышение эпидемического порога - почти в два раза: это Бурятия, Якутия, Хакасия, Алтайский край и Свердловская область. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире Первого канала заявила, что массовые вспышки гриппа охватили пять федеральных округов: Северо-Западный, Уральский, Сибирский, Дальневосточный, Северо-Кавказский.

Собственные корреспонденты на местах проверили, какова ситуация на самом деле. В Воронежской области эпидпорог по ОРВИ среди населения превышен на 25 процентов. Две трети подхвативших вирусную инфекцию - дети. Во всех общеобразовательных учреждениях учреждениях Воронежа до 17 февраля отменены уроки.

Но больше всего заболевших в Забайкальском крае, в поликлиники с симптомами гриппа и ОРВИ обратились более 8,5 тысячи человек. Свыше 750 из них госпитализированы.

- В тяжелом состоянии находятся 16 человек, пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, - сообщил глава регионального Минздрава Сергей Давыдов. По его словам, эпидемиологический порог в крае превышен на 142 процента. У большинства заболевших выявлен вирус свиного гриппа. С конца января в школах Читы отменены занятия, в образовательных заведениях 15 районов введен полный или частичный карантин. В стационаре региональной клинической инфекционной больницы не хватает мест.

В Якутии карантин во всех городских школах объявлен на полмесяца, потом будут решать, продлевать его или нет. Эпидпорог по гриппу превышен в 2,7 раза, больницы переполнены.

Эксперты говорят о том, что больше всего подвержены распространению вируса гриппа приграничные территории. Так, в Хабаровском крае зарегистрировано свыше 15 тысяч случаев заражения гриппом и ОРВИ. Эпидпорог превышен сразу в 12 районах на 42 процента.

- В группе риска - дети 3-6 лет, подростки 7-14 лет, а также пожилые граждане и беременные женщины, - сообщила консультант отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению Минздрава края Нина Осипова. - Все районы, где отмечено превышение эпидпорога, объявлены главным санитарным врачом региона территориями неблагополучными по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Там введен комплекс мероприятий эпидемического периода.

Так, во всех поликлиниках уже организован раздельный прием пациентов. В стационарах ограничено посещение больных. В детсадах и школах детей с утра осматривают медсестры, заболевших сразу отправляют домой.

В Сахалинской области, по информации регионального управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю зафиксировано более трех тысяч случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, почти полторы тысячи больных - дети до 17 лет. Частично закрыты на карантин несколько школ в Южно-Сахалинске, городе Томари, селе Победино и селе Горячие ключи.

Более чем в два раза превышен эпидпорог и в Еврейской автономной области.

- Болеют представители всех возрастных групп, но больше всего детей - более 80 процентов от общего числа заболевших, - рассказала заместитель начальника отдела санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора Ирина Бутенко.

По результатам лабораторных исследований специалисты выделили штамм свиного гриппа. Также выявляются другие негриппозные вирусы.

- Если в классе или группе более двадцати процентов человек заболели, то руководитель образовательного учреждения может принять решение о приостановке занятий, - объяснила Бутенко.

В списке территорий, где заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает расти, и регионы Сибирского федерального округа: Новосибирская, Кемеровская области и Республика Алтай. В последней эпидемия началась гораздо раньше обычного, здесь в этом году зарегистрировано уже два случая с летальным исходом (из-за позднего обращения к врачам и самолечения). А в Кузбассе, где стоят сорокаградусные морозы, за минувшую неделю в медицинские учреждения с характерными симптомами обратились почти 30 тысяч человек - на 10,5 процента больше, чем неделей ранее. По данным Роспотребнадзора, эпидемический порог в регионе превышен более чем на 74 процента и во всех группах населения. Причем в подавляющем большинстве случаев лабораторные анализы подтвердили, что недуг вызван именно вирусом гриппа.

По последним данным, число заболевших ОРВИ и гриппом в Бурятии за неделю увеличилось с 3536 до 11 448 человек. В основном болеют дети до 14 лет. Из-за вспышки заболеваний школы Улан-Удэ закрыли на карантин, а по всей республике отменили и перенесли ряд массовых культурных и спортивных мероприятий. Как сообщили нашему собкору, на одну бригаду скорой приходится до ста вызовов в день.

В Вологде на карантине несколько классов в учебных заведениях. Дети переведены на дистанционное обучение.

С распространением вируса гриппа и ОРВИ здесь помогают бороться рециркуляторы, которые закупили в каждое образовательное учреждение. В прошлом сезоне школы не ушли на карантин, во многом благодаря использованию этих приборов по обеззараживанию воздуха, уверены в Управлении образования области. Для школ и детских садов Вологды закупили 280 рециркуляторов.

Сложная ситуация в Новгородской области. Там эпидемический порог превышен среди детей: в возрасте до двух лет - на 34,7 процента, от трех до шести лет - на 42,2 процента, от 7 до 14 лет - на 49 процентов. В 21 случае лабораторные исследования подтвердили свиной грипп и в девяти - птичий грипп.

Полностью приостановлен образовательный процесс в четырех школах региона, в 23 школах закрыты 133 класса, частично не работают детсадовские группы. На Новгородчине есть и летальный случай - от осложнений свиного гриппа умерла женщина. Как заявили медики, она не обращалась к врачам и длительное время занималась самолечением.

В Оренбуржье тоже растет число заболевших ОРВИ и гриппом, на прошлой неделе он вырос на 17 процентов. За медицинской помощью обратились более 12 тысяч жителей области. Шесть школ закрыты на карантин. По данным регионального Роспотребнадзора, пока об эпидемии речи не идет. Основная доля заболевших приходится на случаи ОРВИ.

За весь эпидсезон в Пензенской области лабораторно подтверждены четыре случая гриппа А и один случай парагриппа. Обошлось без летальных исходов. Карантин введен в отдельных школах, где заболеваемость выше 30 процентов. В Пензе только сегодня, 11 февраля, откроются после вынужденных каникул школы города. Полностью была закрыта школа № 19 и в десяти других на карантин ушли сразу несколько классов.

ОРВИ и грипп подарили школьникам неделю каникул и в Иркутской области. Более 100 школ и 32 детских сада в восьми районах Приангарья ушли на карантин на прошлой неделе из-за эпидемии. Еще в 15 школах и 69 детсадах занятия приостановлены частично - в некоторых классах и группах. В поликлиниках кабинеты неотложной медицинской помощи перешли на усиленный режим работы: семь дней в неделю, с 8 до 20 часов.

В Саратове и Балашове, а также в Тверской, Рязанской и Тульской областях в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ был временно приостановлен учебный процесс сразу в нескольких школах. О том, что основное число заболевших зафиксировано среди школьников, передает собкор и из Калужской области.

В Прикамье тоже свирепствует грипп. Больше всего страдают дети до шести лет, но и взрослых вирусы не щадят. В связи с высоким уровнем заболеваемости среди школьников во многих районах и городах Пермского края приостановлен учебный процесс. Отменены занятия в общеобразовательных школах, учреждениях начального и среднего профессионального образования, организациях дополнительного образования в городах Пермь, Чайковский, а также Чернушинского, Еловского, Уинского, Осинского районах.

По данным управления Роспотребнадзора по Башкирии, эпидемиологический порог в регионе превышен на 28 процентов. Однако пока школы и детские сады в Башкирии на карантин закрывать не планируют, хотя директоров и заведующих попросили более тщательно заниматься профилактикой гриппа. В республике лабораторно подтвержден 231 случай заболевания гриппом. Как правило, у взрослых. По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Башкирии Евгения Степанова, никто из гриппующих не был привит от этой инфекции.

Вирусы гриппа хозяйничают и на юге страны. По данным Роспотребнадзора, в Ростовской области выявлены несколько штаммов - "свиной" грипп А (Н1N1), "гонконгский" А (Н3N2), а также вирус гриппа В. Несмотря на рост заболеваемости, ситуация остается неэпидемической. Как считает глава регионального Минздрава Татьяна Быковская, уровень привитости уже третий год подряд остается высоким - свыше 47 процентов, что и позволяет избежать эпидемии.

В Волгоградской области полный карантин ввели только в одной школе в Светлоярском районе. Но по отдельным классам ограничительные меры применили еще в 22 средних образовательных учреждениях области.

В Калмыкии ухудшилась эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ. Многие жители Элисты не выходят на улицы без медицинской маски.

"Отмечается превышение недельных эпидемических порогов по совокупному населению в 3,1 раза с превышением эпидемического порога на 46,3 процентов", - сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. В регионе проявились различные вирусы гриппа, среди которых преобладает пандемический штамм А (H1N1)pdm09.

В Санкт-Петербурге, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость уже перешла эпидемический порог. В структуре респираторных вирусов этой зимы выросла доля вирусов гриппа А, отмечают медики.

Только в клиническую инфекционную больницу имени Боткина с середины декабря с гриппом и ОРВИ было госпитализировано почти две с половиной тысячи человек.

Что делать, если заболели?

При первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением. Для этого нужно вызвать врача (при температуре выше 38 градусов). Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции заболевшего нужно изолировать от здоровых лиц, желательно выделить отдельную комнату.

При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма.

Самолечение при гриппе недопустимо. Нужно строго выполнять все рекомендации лечащего врача и своевременно принимать лекарства. Кроме этого, существуют общие правила: рекомендуется обильное питье - теплые напитки (чай, морсы, отвар шиповника), щелочные минеральные воды. Пить нужно чаще и как можно больше.

При кашле и чихании больной должен прикрывать рот и нос платком или салфеткой.

Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать, проводить влажную уборку.

Общение с заболевшим гриппом следует ограничить, а при уходе за ним использовать медицинскую маску или марлевую повязку.

Что поможет не заболеть?

- Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.

- Пользуйтесь маской в местах скопления людей.

- Избегайте контакта с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют.

- Регулярно тщательно мойте руки с мылом, после улицы и общественного транспорта - обязательно.

- Промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта (хорошо использовать теплую подсоленную воду).

- Регулярно проветривайте помещение и делайте влажную уборку.

- Пользуйтесь увлажнителем воздуха.

- Ешьте продукты, содержащие витамин С (клюква, брусника, цитрусовые и т.д.).

- Добавляйте к еде свежие чеснок и лук.