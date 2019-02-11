Новости

В Курганской области в ДТП с автобусом погибли два человека 09:57
Капитан судна "Норд" вернулся с Украины в Керчь 09:56
Нарушителя ПДД под Владимиром остановили "живым щитом" 09:48
Сингл This is America получил "Грэмми" как лучшая запись года 09:45
В Красноярске дети вернулись в школы после потепления до -30 градусов 09:40
В Нижегородской области задержали торговку младенцами 09:20
Российский спутник засек неизвестные науке физические явления 09:20
Две модели Nissan подорожали в России 09:00
Бельгийские "желтые жилеты" атаковали дом экс-премьера 08:51
В Москве простятся с Сергеем Юрским 08:35
В Приморском крае не смогут взять на баланс тигра Амура 08:27
Британия предъявит России "плату за провокации" 07:47
Вулкан Эбеко засыпал пеплом Северо-Курильск 07:33
На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в ДТП погибли пассажиры автобуса 07:30
Пьяные украинские зенитчики по ошибке обстреляли собственный склад 07:08
На Камчатке президент строительной фирмы скрыл 23 млн рублей налогов 07:01
США начнут вывод своих войск из Сирии в ближайшие недели 06:57
Фото "лысого" Трампа взорвало соцсети 06:45
Япония заявила о вторжении Китая в ее территориальные воды 06:20
Каким будет возрожденный РАФ: первые изображения 06:01
Великобритания направит авианосец к берегам Китая для демонстрации силы 05:44
В Приморье на границе с нацпарком "Земля леопарда" произошел пожар 05:16
Трамп ответил на обвинения в безделье 05:11
Хабаровский край подарит Приморью знаменитого тигра Амура 05:11
В Чите три человека пострадали в аварии с маршруткой 05:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как избежать гриппа и когда закончится эпидемия
Как избежать гриппа и когда закончится эпидемия
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
11.02.2019 09:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нарушителя ПДД под Владимиром остановили "живым щитом"

Текст: Анна Скудаева (Владимир)
Во Владимире пройдет проверка после инцидента с задержанием опасного нарушителя, во время которого сотрудники ДПС выставили на федеральной трассе "живой щит" из гражданских автомобилей.

Сообщение об опасном нарушителе на трассе М7 "Волга" поступило в дежурную часть ДПС во Владимире 9 февраля. В 17.05 заявители рассказали, что в направлении Москвы по федеральной трасе движется автомобиль Skoda Rapid, водитель которого не выполнил требование сотрудников полиции об остановке, выехал на встречную полосу дороги и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В погоню за нарушителем отправились наряды ДПС.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
В России выросло количество аварий по вине нетрезвых водителей

- По ходу движения транспортного средства водитель допустил столкновения с движущимися в попутном направлении автомобилями, совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни другим участникам дорожного движения, на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке не реагировал. Применение сотрудниками полиции специальных средств для остановки автомобиля в условиях плотного транспортного потока было невозможным, - пояснили в региональном УМВД.

Сложившуюся ситуацию сотрудники ГИБДД посчитали экстремальной. На стационарном посту ГИБДД во Владимире они перекрыли движение транспортного потока. Благодаря скопившемуся "живому щиту" из гражданских автомобилей машину нарушителя удалось остановить. Но когда полицейские подошли к авто и попытались его открыть, водитель резко нажал на газ и вновь попытался скрыться.

Из-за действий нарушителя оказались разбиты четыре машины. К счастью, люди, которые в них находились, не пострадали.

Задержать беглеца удалось лишь в 17.45 на 150 километре автодороги М - 7 "Волга". Водителем оказался 29-летний житель Волгограда.

Фото: instagram.com /smolovfedor_10
Госдума ужесточает наказание для скрывшихся с места ДТП водителей

Он рассказал, что работает таксистом, однако разрешения на работу водителем такси у него при себе не оказалось. Во время беседы с полицейскими он заявил, что ездит на машине отца, и что при выезде с заправки он "потерял память", отметив, что раньше с ним такого никогда не происходило.

- В ходе проверки установлено, что данный гражданин неоднократно привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, а также ранее лишался права управления транспортным средством. Признаков алкогольного или наркотического опьянения у водителя не выявлено. Причина опасного поведения задержанного на дороге устанавливается, - пояснили в УМВД.

Как заявил врио начальника УГИБДД УМВД России по Владимирской области полковник полиции Артур Амосов, по факту инцидента руководство УМВД приняло решение о проведении проверки, в ходе которой будет дана оценка в том числе и действиям сотрудников полиции.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Российский спутник засек неизвестные науке физические явления
В Москве простятся с Сергеем Юрским
Британия предъявит России "плату за провокации"
Фильм "Рома" Альфонсо Куарона признан лучшим по версии BAFTA
В Венесуэле начались крупнейшие в истории страны военные учения