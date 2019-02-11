Нарушителя ПДД под Владимиром остановили "живым щитом"

Во Владимире пройдет проверка после инцидента с задержанием опасного нарушителя, во время которого сотрудники ДПС выставили на федеральной трассе "живой щит" из гражданских автомобилей.

Сообщение об опасном нарушителе на трассе М7 "Волга" поступило в дежурную часть ДПС во Владимире 9 февраля. В 17.05 заявители рассказали, что в направлении Москвы по федеральной трасе движется автомобиль Skoda Rapid, водитель которого не выполнил требование сотрудников полиции об остановке, выехал на встречную полосу дороги и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В погоню за нарушителем отправились наряды ДПС.

- По ходу движения транспортного средства водитель допустил столкновения с движущимися в попутном направлении автомобилями, совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни другим участникам дорожного движения, на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке не реагировал. Применение сотрудниками полиции специальных средств для остановки автомобиля в условиях плотного транспортного потока было невозможным, - пояснили в региональном УМВД.

Сложившуюся ситуацию сотрудники ГИБДД посчитали экстремальной. На стационарном посту ГИБДД во Владимире они перекрыли движение транспортного потока. Благодаря скопившемуся "живому щиту" из гражданских автомобилей машину нарушителя удалось остановить. Но когда полицейские подошли к авто и попытались его открыть, водитель резко нажал на газ и вновь попытался скрыться.

Из-за действий нарушителя оказались разбиты четыре машины. К счастью, люди, которые в них находились, не пострадали.

Задержать беглеца удалось лишь в 17.45 на 150 километре автодороги М - 7 "Волга". Водителем оказался 29-летний житель Волгограда.

Он рассказал, что работает таксистом, однако разрешения на работу водителем такси у него при себе не оказалось. Во время беседы с полицейскими он заявил, что ездит на машине отца, и что при выезде с заправки он "потерял память", отметив, что раньше с ним такого никогда не происходило.

- В ходе проверки установлено, что данный гражданин неоднократно привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, а также ранее лишался права управления транспортным средством. Признаков алкогольного или наркотического опьянения у водителя не выявлено. Причина опасного поведения задержанного на дороге устанавливается, - пояснили в УМВД.

Как заявил врио начальника УГИБДД УМВД России по Владимирской области полковник полиции Артур Амосов, по факту инцидента руководство УМВД приняло решение о проведении проверки, в ходе которой будет дана оценка в том числе и действиям сотрудников полиции.