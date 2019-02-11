В Московском зоопарке родились пингвинята

Пингвины Гумбольдта и большие бакланы обзавелись потомством в Московском зоопарке. Эти птенцы стали первыми в новом году.
Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, обычно, в природе, птенцы вылупляются в теплое время года - весной и летом. А в зоопарке условия, созданные для выращивания потомства, позволяют периоду размножения наступить раньше.
Птенцы, сообщает официальный сайт мэра Москвы, появились сразу у четырех пар пингвинов. Малыши пока мало похожи на своих взрослых родителей - они покрыты сероватым пухом. Пингвины большую часть времени проводят в специальных гнездах, а родители кормят и греют их. Увидеть потомство можно будет весной.
А вот понаблюдать за птенцами больших бакланов можно уже сейчас. Они - как и пингвины - отличаются от взрослых особей - их оперение более светлое и пушистое.
Как рассказали в зоопарке, скоро родителями станут кудрявые и розовые пеликаны.
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Весна близко: первые в новом году птенцы появились на свет в Московском зоопарке🐧🌱💖 Детенышами обзавелись пингвины Гумбольдта и большие бакланы. Кудрявые и розовые пеликаны, черные лебеди и лебеди-шипуны, казарки, мандаринки и другие водоплавающие птицы начали активно готовиться к периоду размножения. Несмотря на то, что до конца календарной зимы остается больше трех недель, обитатели зоопарка уже чувствуют приближение тепла и готовятся к приходу весны 🐣 #zoo #nature #animals #fun #wildlife #cute #curious #newnorn #penguins #fun #spring #family #parenting #childhood #love #kids #московскийзоопарк