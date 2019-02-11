В Московском зоопарке родились пингвинята

Пингвины Гумбольдта и большие бакланы обзавелись потомством в Московском зоопарке. Эти птенцы стали первыми в новом году.

Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, обычно, в природе, птенцы вылупляются в теплое время года - весной и летом. А в зоопарке условия, созданные для выращивания потомства, позволяют периоду размножения наступить раньше.

Птенцы, сообщает официальный сайт мэра Москвы, появились сразу у четырех пар пингвинов. Малыши пока мало похожи на своих взрослых родителей - они покрыты сероватым пухом. Пингвины большую часть времени проводят в специальных гнездах, а родители кормят и греют их. Увидеть потомство можно будет весной.

А вот понаблюдать за птенцами больших бакланов можно уже сейчас. Они - как и пингвины - отличаются от взрослых особей - их оперение более светлое и пушистое.

Как рассказали в зоопарке, скоро родителями станут кудрявые и розовые пеликаны.