Экс-замглавы МВД Якутии осужден за попытку изнасилования подчиненной

Суд вынес приговор бывшему заместителю министра внутренних дел - начальнику следственного управления МВД по Якутии Николаю Мамчуру. Он признан виновным в покушении на изнасилование и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении подчиненной.

Установлено, что в апреле 2016 года Мамчур, будучи пьяным, вызвал в свой служебный кабинет находившуюся на посту сотрудницу.

"Используя физическую силу, он попытался совершить ее изнасилование, однако ввиду активного сопротивления потерпевшей не смог довести свои действия до конца. Несмотря на это, он продолжил преступные действия и, применяя физическую силу к потерпевшей, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера", - сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Свою вину Мамчур не признал и во время следствия утверждал, что его оговорили, а уголовное дело сфальсифицировали. Тем не менее суд согласился с собранными следствием доказательствами.

Экс-полковник приговорен к пяти годам колонии общего режима.