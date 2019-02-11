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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Хабаровский край подарит Приморью знаменитого тигра Амура

Текст: Ольга Журман

Тигр Амур может быть передан Приморскому краю в государственную собственность. Такое решение приняли власти Хабаровского края после нескольких недель споров о дальнейшем месте пребывания животного. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

По словам губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, решение принято после консультаций со специалистами на основе единственного приоритета - комфорта для самого хищника.

Фото: Пресс-служба Приморского сафари-парка
В Приморье попросили Генпрокуратуру вмешаться в судьбу тигра Амура

- Все-таки необходимо тигра оставить там, где он уже привык жить. Условия для тигра там хорошие. Дергать его, куда-то переводить - это стресс для животного. Мы не передаем тигра "Сафари-парку", в котором он живет уже несколько лет, не передаем частным лицам, коммерческим структурам, - сказал Сергей Фургал.

Если департамент имущественных и земельных отношений администрации Приморья откажется от предложения соседей, то будут принято иное решение - тигра готовы оставить жить в Хабаровском крае.

Дальнейшее место жительства тигра было предметом спора между Хабаровским краем, собственностью которого является животное, и приморским сафари-парком, куда Амур был передан в рамках программы по размножению редких животных. Хабаровчане собрались было передать тигра в Краснодарский зоопарк, однако столкнулись с сопротивлением руководства приморского сафари-парка и самих приморцев. В спор были вынуждены вмешаться власти Приморья, Росприроднадзор и московский зоопарк, который курирует программу по размножению редких животных.

Справка "РГ"

Тигр Амур прославился в 2015 году дружбой с другим питомцем сафари-парка - козлом Тимуром. Сейчас звери живут в соседних вольерах.

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