Хабаровский край подарит Приморью знаменитого тигра Амура

Тигр Амур может быть передан Приморскому краю в государственную собственность. Такое решение приняли власти Хабаровского края после нескольких недель споров о дальнейшем месте пребывания животного. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

По словам губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, решение принято после консультаций со специалистами на основе единственного приоритета - комфорта для самого хищника.

- Все-таки необходимо тигра оставить там, где он уже привык жить. Условия для тигра там хорошие. Дергать его, куда-то переводить - это стресс для животного. Мы не передаем тигра "Сафари-парку", в котором он живет уже несколько лет, не передаем частным лицам, коммерческим структурам, - сказал Сергей Фургал.

Если департамент имущественных и земельных отношений администрации Приморья откажется от предложения соседей, то будут принято иное решение - тигра готовы оставить жить в Хабаровском крае.

Дальнейшее место жительства тигра было предметом спора между Хабаровским краем, собственностью которого является животное, и приморским сафари-парком, куда Амур был передан в рамках программы по размножению редких животных. Хабаровчане собрались было передать тигра в Краснодарский зоопарк, однако столкнулись с сопротивлением руководства приморского сафари-парка и самих приморцев. В спор были вынуждены вмешаться власти Приморья, Росприроднадзор и московский зоопарк, который курирует программу по размножению редких животных.

Справка "РГ"



Тигр Амур прославился в 2015 году дружбой с другим питомцем сафари-парка - козлом Тимуром. Сейчас звери живут в соседних вольерах.