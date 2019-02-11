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11.02.2019 07:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке президент строительной фирмы скрыл 23 млн рублей налогов

Текст: Дина Непомнящая

В Петропавловске-Камчатском возбудили уголовное дело в отношении генерального директора строительной организации за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (пункт "б" части 2 статьи 199 УК РФ).

По версии следствия, с января 2013 года по январь 2016 года президент ООО, основным видом деятельности которого является "строительство жилых и нежилых зданий", намеренно указывал ложные сведения в налоговых декларациях.

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"С целью предъявления налогового вычета по НДС направил налоговые декларации, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения за указанные налоговые периоды в ИФНС", - сообщили в Следственном управлении СК по Камчатскому краю.

Так руководитель организации недоплатил в бюджет НДС свыше 23 миллионов рублей.

Ведется следствие по делу. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Подозреваемому грозит штраф и лишение свободы на срок до шести лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
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