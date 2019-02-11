В Приморском крае не смогут взять на баланс тигра Амура

Власти Приморья не могут принять на баланс тигра Амура, которого правительство Хабаровского края готово передать в государственную собственность соседям, сообщает РИА Новости.

По словам директора приморского краевого департамента охотничьего надзора Дмитрия Панкратова, администрация Приморского края на баланс тигров не принимает, поскольку полномочия департамента - охрана объектов животного мира.

Однако правительство Приморья отправило ходатайство кураторам программы по размножению тигров с просьбой оставить Амура в приморском сафари-парке, где животное живет уже несколько лет.

Ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что правительство региона, в собственности которого находится Амур, готово передать тигра в собственность Приморского края. По его словам, если департамент имущественных отношений Приморья откажется, будут найдены другие способы оставить тигра в привычном ареале.

Тигр принадлежит Хабаровскому краю и находится в оперативном управлении местного зоосада, который передал его по программе размножения этого вида приморскому сафари-парку. В январе хабаровчане собрались передать тигра в зоопарк Краснодарского края. Против выступили сотрудники приморского сафари-парка, жители края и местная администрация.

Кстати

Тигр Амур прославился в 2015 году дружбой с другим питомцем сафари-парка - козлом Тимуром, который был предназначен хищнику на обед. Тигр и козел подружились и долгое время жили в одном вольере. За историей животных следили люди из более чем ста стран мира. Потом Амур и Тимур повздорили. Сейчас звери живут в соседних вольерах.