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11.02.2019 05:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чите три человека пострадали в аварии с маршруткой

Текст: Юлия Гарднер

В Чите легковой автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом. Пострадали три человека.

ДТП произошло в воскресенье днем на улице Авиационной. По предварительнной информации, водитель Honda Fit выехал на встречную полосу, где врезался в автобус, следовавший по маршруту № 7.

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"В результате ДТП пострадали три человека, они доставлены в медицинское учреждение", - сообщили ТАСС в УМВД по Забайкальскому краю.

Там добавили, что водитель иномарки был пьян.

По данным краевого минздрава, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита
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