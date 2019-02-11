В Чите три человека пострадали в аварии с маршруткой

В Чите легковой автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом. Пострадали три человека.

ДТП произошло в воскресенье днем на улице Авиационной. По предварительнной информации, водитель Honda Fit выехал на встречную полосу, где врезался в автобус, следовавший по маршруту № 7.

"В результате ДТП пострадали три человека, они доставлены в медицинское учреждение", - сообщили ТАСС в УМВД по Забайкальскому краю.

Там добавили, что водитель иномарки был пьян.

По данным краевого минздрава, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.