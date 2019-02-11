В Приморье потушен пожар на границе с нацпарком "Земля леопарда"

Самый масштабный природный пал этой зимы в Хасанском районе потушен силами ФГБУ "Земля леопарда", МЧС, полиции и местных жителей, сообщается на сайте нацпарка.

Возгорание было обнаружено вблизи Бамбуровского военного полигона во время патрулирования границ особо охраняемой природной территории сотрудниками лесохозяйственной службы. Они самостоятельно сдерживали наступление огня в ожидании подхода дополнительных сил нацпарка, пожарных и дачников, координировать процесс помогали сотрудники полиции.

Общая площадь возгорания, борьба с которым велась весь день, составила 690 гектаров. Пострадавших не было. Однако стихия не пощадила четыре дачных дома у границ поселка Бамбурово.

Местные садоводы поблагодарили четырех сотрудников "Земли леопарда", которые первыми приступили к ликвидации пала.

Справка "РГ"

В Приморском крае, особенно на юге, зима 2018-2019 годов удивительно бесснежная. Из-за этого с января на территории края возникало несколько возгораний в лесу. 18 января на территории Хасанского района, где находится ФГБУ "Земля леопарда", введен особый противопожарный режим.