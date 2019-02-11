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11.02.2019 09:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижегородской области задержали торговку младенцами

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

В Нижнем Новгороде заключена под стражу местная жительница, подозреваемая в торговле несовершеннолетними.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, уголовное дело по данному факту возбудили в ноябре прошлого года. Тогда о готовящейся сделке по продаже ребенка стало известно волонтерам общественной организации "Альтернатива". Они поделились информацией со СМИ, а после появившихся публикаций к делу подключились следователи. 38-летнюю подозреваемую объявили в розыск, и 8 февраля ее удалось задержать.

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По версии следствия, в прошлом году она предложила беременной женщине, которая не желала воспитывать ребенка, забрать ее малыша. В июле злоумышленница изготовила на роженицу поддельный паспорт, вклеив ее фотографию в документ другой женщины. Затем с помощью специальных лекарств у беременной преждевременно была вызвана родовая деятельность, последовала экстренная госпитализация в роддом, где 27 июля на свет появился мальчик.

Впоследствии документы на новорожденного оформили по представленной поддельной ксерокопии паспорта, при этом, фактически ребенок находился у подозреваемой. Именно этого малыша она и пыталась продать за 300 тысяч рублей семейной паре из Москвы. Сделка не состоялась по независящим от злоумышленницы причинам. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Примечательно, что промышлявшая малышами нижегородка сама воспитывает пятерых детей. Как показали генетические экспертизы, двое из них рождены другими женщинами. Сейчас все несовершеннолетние помещены в социальные центры и медицинские учреждения.

Кроме того установлено, что в отношении указанной женщины, которая по аналогичной схеме продавала новорожденных детей, расследуются уголовные дела следователями в Московской области.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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