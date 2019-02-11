Новосибирская область одной из первых получила вертолет санавиации

Новосибирская область в числе первых в стране получила вертолет Ми-8 для санитарной авиации.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, регион присоединился к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации на территории РФ в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Глава региона Андрей Травников ранее отмечал, что благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в области будет практически заново создана санитарная авиация. В область поступит специализированное оборудование, воздушные суда, будут построены необходимые посадочные вертолетные площадки для доставки экстренных пациентов в основные клиники региона.

- Задача 2019 года - приобретение специализированной техники и создание площадок, максимально приближенных к клиникам, оказывающим помощь пациентам из районов области, - сообщил Андрей Травников.

Передача первой партии вертолетов Национальной службе санитарной авиации прошла 8 февраля на территории летно-испытательного комплекса Московского вертолетного завода им. М. Л. Миля. Заместителю губернатора Новосибирской области Сергею Нелюбову соответствующий сертификат вручила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По словам Вероники Скворцовой, медицинские вертолеты и самолеты помогают не только оказывать экстренную помощь в отдаленных и труднодоступных районах, но и играют важную роль в крупных городах, с их интенсивным движением и пробками.

Вертолет, переданный Новосибирской области, полностью оснащен современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи во время полета.

В дальнейшем для бесперебойного функционирования системы деятельность санитарной авиации должна быть синхронизирована с системами вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в субъектах России и Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения.