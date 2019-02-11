В Красноярске дети вернулись в школы после потепления до -30 градусов

Департамент образования Красноярска объявил о завершении внеплановых выходных, связанных с аномальными морозами пришедших в краевой центр на прошлой неделе. Тогда столбик термометра опускался до - 45 градусов. В понедельник стало значительно теплее.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства, в департаменте предупредили учеников и родителей о том, что оснований оставаться дома нет. Неявка будет считаться прогулом, поскольку на улице мороз всего 30 градусов.

В этом году морозы в феврале оказались серьезно ниже среднестатистических показателей для этого месяца. Согласно подсчетам Гидрометеоцентра, отклонение от нормы достигало 17 градусов.

Синоптики прогнозируют на этой неделе дальнейшее потепление в Красноярске. К четвергу холод не превысит -7 градусов.