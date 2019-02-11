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11.02.2019 09:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Красноярске дети вернулись в школы после потепления до -30 градусов

Текст: Дмитрий Мальков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Департамент образования Красноярска объявил о завершении внеплановых выходных, связанных с аномальными морозами пришедших в краевой центр на прошлой неделе. Тогда столбик термометра опускался до - 45 градусов. В понедельник стало значительно теплее.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства, в департаменте предупредили учеников и родителей о том, что оснований оставаться дома нет. Неявка будет считаться прогулом, поскольку на улице мороз всего 30 градусов.

В этом году морозы в феврале оказались серьезно ниже среднестатистических показателей для этого месяца. Согласно подсчетам Гидрометеоцентра, отклонение от нормы достигало 17 градусов.

Синоптики прогнозируют на этой неделе дальнейшее потепление в Красноярске. К четвергу холод не превысит -7 градусов.

Общество Природа Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Перезимовать
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