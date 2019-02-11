В Кузбассе при пожаре в частном доме погибли двое детей

В Новокузнецке следователи выясняют обстоятельства гибели детей во время пожара в Куйбышевском районе города.

Сообщение о том, что в поселке Листвяги произошло возгорание в частном двухэтажном доме, поступило в экстренные службы сегодня около трех часов ночи местного времени.

Ночью взрослые проснулись от дыма, который был в комнате, а на кухне распространялся огонь. Соседи вызвали сотрудников МЧС и скорую помощь. Родители смогли вынести из горящего дома троих детей, а двоих сыновей шести и десяти лет спасти не удалось. Спасатели обнаружили их тела в комнате на втором этаже уже после ликвидации пожара. 37-летний глава семьи и десятилетний ребенок были доставлены в больницу с ожогами. Сейчас медики оказывают им квалифицированную помощь. А 30-летняя мать и еще двое детей (трех и семи лет) не пострадали.

- Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", - сообщила официальный представитель СУ СК РФ по региону Надежда Ананьева. - По предварительной информации, в пристройке к дому, где проживала семья, был установлен отопительный котел, а при низких температурах дом дополнительно обогревался при помощи печного отопления. Пожар мог возникнуть из-за печи, которую затопили накануне днем из-за сильных морозов.

В рамках расследования уголовного дела будет назначена пожарно-техническая экспертиза, которая установит точную причину возгорания. А причину смерти детей определит судебно-медицинская экспертиза, уточнили в СК.