Жительница Братска через суд доказала, что жива

Женщине из города Братска Иркутской области пришлось через суд доказывать то, что она жива. "Похоронили" ее местные органы власти по ошибке.

- В информационных базах государственных органов области она числится умершей с конца октября 2018 года. На этом основании ей прекращена выплата пенсии, заблокированы счета в банке, аннулирован медицинский страховой полис, - рассказали обстоятельства дела в прокуратуре Иркутской области.

Попытки женщины решить вопрос самостоятельно успехом не увенчались. Представители госструктур лишь разводили руками и указывали на информацию в электронных системах, в которых свидетельствовалась ее смерть. Доказать обратное взялась прокуратура региона.

В ходе разбирательства надзорный орган выяснил, что пострадавшую просто перепутали с тезкой из Усолья-Сибирского. Там действительно в августе прошлого года умерла женщина с той же фамилией и именем. В органах местного ЗАГСа внесли информацию, но засвидетельствовали смерть жительницы Братска.

Собранные прокуратурой данные стали основание для вынесения решения суда о полном восстановлении всех конституционных прав пострадавшей женщины.