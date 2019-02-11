Новости

Вышел новый разочаровывающий тизер "Аладдина" от Гая Ричи 11:35
В Кемерове закончился карантин по гриппу и ОРВИ 11:26
Фото: в Москве началась церемония прощания с Сергеем Юрским 11:26
Широкополосный доступ к интернету получат почти 100% россиян 11:26
Илон Маск рассказал о новых рекордах двигателя Raptor 11:26
Экс-замглавы МВД Якутии осужден за попытку изнасилования подчиненной 11:23
На 29-м году жизни погиб рэпер Cadet 11:21
Малый и средний бизнес будет создавать треть российского ВВП 11:17
Назван срок поставки первой партии улучшенных "Ночных охотников" 11:13
В центрах Росстандарта 11 февраля можно бесплатно проверить тонометры 11:09
В Москве потеплеет до 2 градусов 11:05
Фото и видео: братья Насери снимают мини-фильм в Магасе 11:05
Эксперты озвучили среднюю цену на новый автомобиль в России 11:04
В Беларуси подросток напал с ножом на учительницу 10:59
Жительница Братска через суд доказала, что жива 10:52
В Москве "перепрошили" 92 светофора 10:48
В Московском зоопарке родились пингвинята 10:40
Почему россияне охотно покупают белорусские автомобили 10:30
В Абакане все школы закрыли на карантин из-за гриппа 10:23
В Перми хакера обвинили в хищении денег клиентов интернет-магазина 10:12
Правительство определило бюджет на нацпроекты 10:08
Можно ли кузов "Жигулей" развернуть задом наперед 10:06
Французский актер Сами Насери сыграет таксиста в ролике о Магасе 10:05
В Курганской области в ДТП с автобусом погибли два человека 09:57
Удерживаемый на Украине капитан судна "Норд" вернулся в Керчь 09:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как избежать гриппа и когда закончится эпидемия
Как избежать гриппа и когда закончится эпидемия
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
11.02.2019 10:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительница Братска через суд доказала, что жива

Текст: Дмитрий Мальков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Женщине из города Братска Иркутской области пришлось через суд доказывать то, что она жива. "Похоронили" ее местные органы власти по ошибке.

Фото: iStock
Петербуржец воскрес по решению суда

- В информационных базах государственных органов области она числится умершей с конца октября 2018 года. На этом основании ей прекращена выплата пенсии, заблокированы счета в банке, аннулирован медицинский страховой полис, - рассказали обстоятельства дела в прокуратуре Иркутской области.

Попытки женщины решить вопрос самостоятельно успехом не увенчались. Представители госструктур лишь разводили руками и указывали на информацию в электронных системах, в которых свидетельствовалась ее смерть. Доказать обратное взялась прокуратура региона.

В ходе разбирательства надзорный орган выяснил, что пострадавшую просто перепутали с тезкой из Усолья-Сибирского. Там действительно в августе прошлого года умерла женщина с той же фамилией и именем. В органах местного ЗАГСа внесли информацию, но засвидетельствовали смерть жительницы Братска.

Собранные прокуратурой данные стали основание для вынесения решения суда о полном восстановлении всех конституционных прав пострадавшей женщины.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Беларуси подросток напал с ножом на учительницу
Российский спутник засек неизвестные науке физические явления
Британия предъявит России "плату за провокации"
Фильм "Рома" Альфонсо Куарона признан лучшим по версии BAFTA
В Венесуэле начались крупнейшие в истории страны военные учения