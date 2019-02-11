Французский актер Сами Насери сыграет таксиста в ролике о Магасе

Известный французский актер Сами Насери, особенно полюбившийся зрителям по фильмам "Такси", и режиссер Ларби Насери - старший брат знаменитости, снимут ролик о столице Ингушетии. Об этом сообщили в мэрии Магаса.

Актер сыграет водителя велотакси, которое запустили в Ингушетии около полутора лет назад. Оно используется на коротких маршрутах, экскурсий и там, где нет возможности езды на автомобиле.

Кроме того, по словам главы городской администрации Беслана Цечоева, младший Насери покатает желающих на инновационном веломобиле, а также проведет мастер-класс по вождению.