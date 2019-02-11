Два человека погибли при пожаре в деревне под Волгоградом

Два человека погибли при пожаре в поселке Мирный Волгоградской области. Известно, что это взрослые мужчина и женщина, сообщает ТАСС.

Как сообщили в МЧС по Волгоградской области, в поселке Мирный на улице Ветеранов в небольшом частном доме загорелись домашние вещи. Несмотря на то, что пожарные расчеты приехали достаточно оперативно, спасти находившихся внутри людей не удалось. Сначала было сказано о нескольких пострадавших, а позже сотрудник ведомства подтвердил гибель двух человек.

Причины пожара устанавливаются. Наиболее вероятная - неосторожное обращение с огнем.

К слову, всего за минувшие сутки в Волгоградской области было зафиксировано восемь пожаров. В основном, это возгорания частных домов в сельской местности.