На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в ДТП погибли пассажиры автобуса

Сегодня утром на 40 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись пять машин.

По данным областной Госавтоинспекции, автомобиль марки Peugeot выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной KIA. Далее последовало столкновение с Datsun, фурой микроавтобусом, который вез рабочих из Тобольска в Тюмень.

"Погибли двое пассажиров микроавтобуса, еще трое получили травмы, а так водитель Peugeot. Обстоятельства аварии выясняются", - сообщила пресс-секретарь ГИБДД Анжела Борисова.

На месте трагедии работают четыре наряда ДПС, движение в реверсивном режиме по федеральной дороге регулируется вручную.

"На дороге сильный туман", - напоминают в ГИБДД и рекомендуют водителям очень аккуратно проезжать через этот участок, снизив скорость. "По возможности лучше отложить поездки, пока погодные условия неблагоприятные", - советует Госавтоинспекция Тюменской области.