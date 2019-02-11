В Курганской области в ДТП с автобусом погибли два человека

Утром на трассе в Зауралье столкнулись кроссовер Renault Dokker и заказной автобус, который вез работников предприятия.

По данным регионального управления МЧС, авария случилась в 08:36 по местному времени на 246 километре трассы "Иртыш" в Кетовском районе. Легковой автомобиль ехал из Челябинска в Курган, он столкнулся с автобусом КАВЗ, который перевозил три десятка рабочих.

"В результате аварии водитель Renault и его пассажир - подросток 13-14 лет - погибли на месте еще до приезда "скорой", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГИБДД области.

Двум пассажирам автобуса потребовалась помощь врачей: их оставили в курганскую городскую больницу номер два.

Между тем, по информации управления ГИБДД, на этой же трассе за минувшие выходные произошло еще два ДТП со смертельным исходом. Девятого февраля житель Макушинского района на ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. В результате аварии пассажиры легковушки - женщина и мужчина - скончались на месте происшествия, а сам водитель был госпитализирован. 10 февраля житель города Шумихина Mitsubishi Airtrek не справился с управлением и столкнулся с грузовым тягачом Freightliner: одна пассажирка кроссовера погибла, еще одну доставили в больницу.