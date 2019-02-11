За 2018 год в европейских странах заразились корью более 82,5 тысячи человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на Европейское региональное бюро ВОЗ. В 72 случаях заболевание закончилось летально.

Крайне неблагополучная ситуация по кори сложилась на Украине, в Грузии, Албании, Черногории, Греции, Румынии, Франции и ряде других стран. Так, по итогам прошедшего года на Украине показатель заболеваемости корью составил 1209,25 случая кори на 1 миллион населения, в Сербии - 579,3 на млн, в Грузии - 563,8 случая, в Албании - 499,6 на 1 млн, в Израиле - 345,3 на 1 млн, в Черногории - 322,6 на 1 млн, в Греции - 196,8, в Киргизии - 164,4 на 1 млн, с Молдове - 84 на 1 млн, в Румынии - 55,1 на 1 млн населения, во Франции - 44,7 на 1 млн населения, в Италии 42,5 случая кори на 1 млн населения.

Крупные вспышки кори в 2018 году регистрировались в Великобритании, Германии, Бельгии, Болгарии, Швейцарии, Словакии, Польше, Казахстане, а также в странах других регионов мира - Венесуэле, Бразилии, США, Австралии, Мадагаскаре и др.

По информации санитарного ведомства, в России в прошлом году увеличилось число завозов инфекции из неблагополучных стран. Вместе с тем показатель заболеваемости корью в Российской Федерации в 2018 году был в десятки раз ниже, чем в странах Европейского региона и составил 17,3 случая на 1 млн населения.

Как ранее рассказал корреспонденту "Российской газеты" первый зампред комитета по образованию и науке Государственной Думы Геннадий Онищенко, многие недооценивают опасность кори, считая ее детской болезнью. Действительно - в группе риска в первую очередь дети, а также все те люди, у которых не вырабатывается иммунитет к прививкам. "По оценкам Всемирной организации здравоохранения, корь - одно из самых опасных в мире вирусных заболеваний", - подчеркивает Онищенко. Корь коварна тем, что если рядом с больным человеком окажутся непривитые люди, то они 100 процентов заболеют.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, более 97 процентов населения России имеют прививки против кори. "Но иммиграционные потоки возрастают, оставлять контроль и успокаиваться нельзя", - добавила глава Роспотребнадзора. Она напомнила, что для дополнительной защиты от кори несколько лет назад Россия внесла изменения в Национальный календарь прививок. Возраст, в котором можно сделать бесплатную прививку против кори, увеличился с 35 до 55 лет.