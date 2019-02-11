Российский спутник засек неизвестные науке физические явления

Российский спутник "Ломоносов" смог обнаружить новые физические явления, природа которых пока неизвестна. Об этом рассказал директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.

Засечь эти явления удалось с помощью установленного на спутнике ультрафиолетового телескопа.

- С помощью телескопа мы получили более значимые результаты, чем ожидали. Похоже, мы натолкнулись на новые физические явления… Мы не знаем пока какова их физическая природа…, - рассказал РИА Новости Панасюк. Он, в частности, отметил, что были зарегистрированы световые "взрывы" огромной мощности. Пока вопрос - что вызывает такой "взрыв" - является открытым.

Спутник "Ломоносов" был запущен 28 апреля 2016 года с космодрома "Восточный". Основная цель спутника: исследовать космические лучи предельно высоких энергий - это частицы во Вселенной, ускоренные до самых больших значений энергии. Также ученых интересуют быстропротекающие процессы оптического, рентгеновского и гамма-диапазонов, которые происходят во Вселенной и затрагивают верхние слои атмосферы Земли, сообщается на официальном сайте МГУ.