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11.02.2019 10:54
Рубрика: Экономика

Средняя ставка по ипотеке упадет ниже 8 процентов к 2024 году

Текст: Роман Маркелов
Средняя ставка по ипотеке в России должна снизиться до 7,9 процента к 2024 году. Это следует из информационных материалов по национальным проектам, опубликованных правительством.
Фото: pixabay Фото: pixabay
Фото: pixabay

Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов) указано одной из целей нацпроекта "Жилье и городская среда".

Также планируется увеличить объем жилищного строительства минимум до 120 миллионов квадратных метров в год, в два раз сократить количество городов с неблагоприятной средой и обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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В материалах по нацпроекту указывается, что в 2019 году средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту должен составить 8,9 процента. В 2021 году он должен снизиться до 8,5 процента, в 2024 году - до 7,9 процента. Количество предоставленных ипотечных кредитов в 2019 году должно составить 1,56 миллиона, в 2024 году - уже 2,26 миллиона, следует из материалов по нацпроекту.

По данным Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке к 1 января 2019 года составила 9,56 процента (по кредитам, выданным с начала года). В первом полугодии 2018 года показатель снижался, однако в конце 2018 года он снова начал расти.

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