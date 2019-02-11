США начнут вывод своих войск из Сирии в ближайшие недели

Вывод американского воинского контингента из Сирии может начаться в течение нескольких ближайших недель. Об этом заявил глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел, в сферу ответственности которого входит и Ближний Восток.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он отметил, что все будет зависеть от "обстановки на месте". Генерал также подчеркнул, что США укладываются в те сроки вывода американских войск, которые планировались, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил в декабре прошлого года о решении начать вывод войск из Сирии. Сообщалось, что это будет сделано в течение 60-100 дней. В данный момент в САР находятся две тысячи американских военнослужащих.

На минувшей неделе Трамп также заявил, что в ближайшие дни Вашингтон может официально объявить о полном освобождении в Сирии и Ираке ранее захваченных ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") территорий.