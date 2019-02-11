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Рубрика: В мире

Трамп обвинил демократов в провоцировании нового "шатдауна"

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в провоцировании нового "шатдауна" - временной приостановки работы федеральных учреждений из-за отсутствия бюджета. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter.

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По его словам, демократы готовы выделить слишком маленькую сумму на строительство "крайне необходимой" стены на границе. "А сейчас неожиданно еще и хотят ограничить число осужденных за насильственные преступления, которых можно держать в заключении! Когда они выдвигают подобные чудовищные предложения, я уже начинаю думать, что им нужен "шатдаун", - цитирует Трампа РИА Новости.

В воскресенье представители Белого дома и Конгресса признали, что бюджетные переговоры в очередной раз зашли в тупик. Дело в том, что на строительство стены на границе с Мексикой Трамп требует свыше пяти миллиардов долларов. Однако законодатели обсуждают намного меньшие суммы. Демократы также пытаются ограничить возможности иммиграционно-таможенной полиции по массовому задержанию нелегальных мигрантов, заявляя, что нынешняя тактика ведет к страданиям задержанных и разлучению семей.

Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
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Напомним, правительство США частично не работало с 22 декабря 2018 года и по 25 января 2019 года. Трамп пошел на уступки и прекратил самый длинный в истории страны "шатдаун", подписав временный бюджет ряда ведомств сроком до 15 февраля.

Однако администрация США не исключает возможности очередной приостановки работы федерального правительства с 15 февраля. "Можно ли сказать, что "шатдаун" исключен? Нет", - заявил в воскресенье исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни в интервью телеканалу NBC.

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