Трамп ответил на обвинения в безделье

Президент США Дональд Трамп отрицает, что он мало работает. Об этом он заявил в ответ на утечку в СМИ своего рабочего графика. Ранее издание Axios опубликовало расписание Трампа, в котором большая часть рабочего времени президента отводится на "работу с документами", смысл которой не раскрывается.

"Когда используется термин "работа с документами", я обычно работаю, а не расслабляюсь. Вообще-то я, наверное, работаю больше, чем почти все прошлые президенты", - написал Трамп в Twitter. Он также отметил, что ему досталась страна в беспорядке, с множеством проблем. "У меня просто не было выбора, кроме как работать подолгу!" - подчеркнул Трамп.

По мнению же Axios, дело обстоит иначе. На "работу с документами" в Овальном кабинете отводится до 60% рабочего времени президента, например, ежедневно с 8 до 11 утра. Однако, по данным многочисленных источников, Трамп никогда не появляется в Овальном кабинете раньше 11. Глава Белого дома все утро смотрит телевизор, читает газеты, общается по телефону с помощниками, членами Конгресса и друзьями, пишет РИА Новости.

Согласно утечке расписания, первое мероприятие у Трампа обычно назначено на 11 или 11.30 утра. Иногда на встречи отводится всего один час в день, а остальные 7 часов - на "работу с документами". По данным Axios, это понятие ввел бывший глава аппарата Джон Келли, поскольку президент терпеть не может подробное расписание рабочего дня. При этом в расписании Трампа много спонтанных и конфиденциальных встреч.

Белый дом ответил СМИ, что у нынешнего президента США свой стиль руководства и что это создает "более творческую атмосферу" для работы. Историки, которые занимаются изучением работы предыдущих президентов, называют спонтанный стиль работы Трампа беспрецедентным.