Трамп ответил на обвинения в безделье

Президент США Дональд Трамп отрицает, что он мало работает. Об этом он заявил в ответ на утечку в СМИ своего рабочего графика. Ранее издание Axios опубликовало расписание Трампа, в котором большая часть рабочего времени президента отводится на "работу с документами", смысл которой не раскрывается.
"Когда используется термин "работа с документами", я обычно работаю, а не расслабляюсь. Вообще-то я, наверное, работаю больше, чем почти все прошлые президенты", - написал Трамп в Twitter. Он также отметил, что ему досталась страна в беспорядке, с множеством проблем. "У меня просто не было выбора, кроме как работать подолгу!" - подчеркнул Трамп.
По мнению же Axios, дело обстоит иначе. На "работу с документами" в Овальном кабинете отводится до 60% рабочего времени президента, например, ежедневно с 8 до 11 утра. Однако, по данным многочисленных источников, Трамп никогда не появляется в Овальном кабинете раньше 11. Глава Белого дома все утро смотрит телевизор, читает газеты, общается по телефону с помощниками, членами Конгресса и друзьями, пишет РИА Новости.
Согласно утечке расписания, первое мероприятие у Трампа обычно назначено на 11 или 11.30 утра. Иногда на встречи отводится всего один час в день, а остальные 7 часов - на "работу с документами". По данным Axios, это понятие ввел бывший глава аппарата Джон Келли, поскольку президент терпеть не может подробное расписание рабочего дня. При этом в расписании Трампа много спонтанных и конфиденциальных встреч.
Белый дом ответил СМИ, что у нынешнего президента США свой стиль руководства и что это создает "более творческую атмосферу" для работы. Историки, которые занимаются изучением работы предыдущих президентов, называют спонтанный стиль работы Трампа беспрецедентным.
The media was able to get my work schedule, something very easy to do, but it should have been reported as a positive, not negative. When the term Executive Time is used, I am generally working, not relaxing. In fact, I probably work more hours than almost any past President.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 февраля 2019 г.